Empresarios, entre el respaldo a las reformas y la preocupación por el crédito

El empresariado argentino cerró 2025 con una mirada pragmática sobre el rumbo económico. Sin euforia, pero tampoco con desencanto, los tomadores de decisión de empresas de todo el país combinan respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno con fuertes alertas sobre los frenos que persisten en la economía real.

Así lo refleja el informe “Clima de Negocios Argentina 2025”, elaborado por Rubikon Intel sobre la base de 475 entrevistas a propietarios, directivos y gerentes, con un margen de error de ±3,9 puntos porcentuales.

El estudio funciona como un termómetro ejecutivo a dos años del inicio de la gestión de Javier Milei. La conclusión central es clara: hay aval político a los cambios estructurales, pero el crédito, la demanda interna y la volatilidad macro siguen condicionando decisiones clave de inversión y empleo.

Expectativas contenidas y economía bajo estrés

Cuando se consulta por la evolución de la economía, las respuestas muestran cautela. A seis meses, el 47,1% de los empresarios cree que la economía del país mejorará, pero un 19,3% considera que empeorará, mientras el resto anticipa estancamiento o no tiene una opinión formada. En el plano micro, el 45,5% espera mejoras en el desempeño de su empresa, aunque un 10% proyecta un deterioro.

La mirada es más frágil cuando se analiza el consumo y la actividad. Entre los principales obstáculos para crecer, el 37,5% señala la carga impositiva elevada, el 34,7% el exceso de regulaciones y burocracia, y el 26,6% la inflación y la volatilidad de precios. A eso se suma una demanda interna débil, mencionada por el 21,9%, un dato que explica la cautela generalizada.

Reformas: respaldo amplio, sin consenso absoluto

Uno de los datos más relevantes del informe es el nivel de apoyo a la agenda de reformas. La reforma impositiva, orientada a la simplificación del sistema y la reducción de cargas, concentra un 64,3% de acuerdo (37,3% muy de acuerdo y 27% de acuerdo). La reforma previsional también cosecha respaldo mayoritario, con un 54,1% de opiniones favorables.

En el plano laboral, las posturas son más matizadas, pero no negativas. El 66,2% acompaña la posibilidad de negociaciones colectivas por empresa, mientras que un 64,2% avala ajustar aumentos salariales a la productividad. Incluso medidas más sensibles, como ampliar causales de despido y simplificar trámites, logran un apoyo combinado del 66,2%. No obstante, los empresarios advierten que los problemas laborales estructurales siguen presentes: el 38,9% menciona los costos laborales elevados, el 35,4% la rigidez de leyes y convenios, y el 24,7% la baja productividad o falta de capacitación.

Inflación, dólar y cepo

La macroeconomía continúa sin anclar expectativas. Sobre la inflación 2026, el 53,4% estima que cerrará entre 10% y 30% anual, mientras un 24,5% proyecta niveles superiores al 30%, lo que refleja la persistencia de la incertidumbre.

En cuanto al tipo de cambio, el 56% cree que el dólar oficial se ubicará entre $1.200 y $1.800 dentro de un año, y casi un 24% lo ve por encima de los $1.800. Respecto del cepo cambiario, el 53,8% considera que se levantará entre 2025 y 2026, aunque un 23,8% no logra anticipar una fecha clara. Respecto al sistema monetario, la mayoría se inclina por soluciones intermedias: el 40,6% prefiere mantener el peso con tipo de cambio flexible y el 34,5% opta por un esquema bimonetario. La dolarización plena solo convence al 19,8%.

El talón de Aquiles: crédito y morosidad

Si hay un punto crítico en el clima de negocios es el financiamiento. El 57,1% de los empresarios describe el acceso al crédito como difícil o muy difícil, y apenas un 18,7% lo considera fácil. En los últimos 12 meses, 56,9% de las empresas no solicitó crédito, un dato que refleja tanto restricciones de oferta como desconfianza.

La morosidad también aparece en ascenso: el 57,8% detectó aumentos en atrasos de pago, y el 66,2% considera alta o muy alta la probabilidad de ingresar en mora en el próximo año. El impacto es directo: 29,1% reporta caída de ventas por falta de financiamiento de clientes, y 27% un aumento de cuentas incobrables.

No sorprende entonces que el 57,9% perciba que los bancos endurecieron las condiciones de crédito, y que el 50,1% afirme que la volatilidad de tasas afectó mucho sus decisiones de inversión.