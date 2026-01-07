Mina Clavero inicia el verano con una ocupación turística cercana al 70%

Con expectativas de cifras históricas, una fuerte agenda de eventos y operativos especiales de seguridad, Mina Clavero comenzó la temporada de verano con indicadores positivos y se consolidan como uno de los destinos más elegidos del interior de Córdoba. El municipio registra altos niveles de ocupación, gran movimiento turístico y una propuesta que combina espectáculos, gastronomía y actividades al aire libre.

El balance del inicio de la temporada también es positivo. El secretario de Turismo, Alberto Peréz, afirmó que “este año hemos empezado con el pie derecho”, y detalló que “en la segunda quincena de diciembre estuvimos en un 48% de ocupación y en Año Nuevo llegamos al 68%”. Según indicó, “son números muy buenos para lo que significan los antecedentes de los últimos 15 o 20 años”.

Verano 2026: estacionar en los ríos de Córdoba ya supera los $10 mil

En comparación con el año anterior, el funcionario remarcó que “estamos 10 puntos arriba, un poquito más quizás”, y agregó que lo más destacado es que “se ha mantenido en los días posteriores”. Además, señaló que el destino ya cuenta con “el 100% de la oferta de alojamiento disponible”, con opciones que incluyen departamentos, casas, hosterías, residenciales y cabañas.

La agenda de actividades es otro de los pilares del verano en la localidad. “Empezamos esta semana con uno de los eventos mejor posicionados, que es Degustar”, explicó, y precisó que reúne a “cerca de 20 productores con una oferta innovadora” y espectáculos musicales. También adelantó shows y eventos destacados: “El 30 de enero vamos a tener a Los Tekis en el anfiteatro y el 14 de febrero, para la semana de los enamorados, a Los Nocheros”.

En materia de seguridad, Mina Clavero cuenta con un sistema propio. “Esta gestión creó su propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, y eso ha traído resultados muy positivos”, afirmó el secretario de Turismo. Según explicó, permite “un control más cercano en los espacios públicos y balnearios” y una mejor planificación de los operativos, siempre con el apoyo de las fuerzas provinciales.

Calendario escolar 2026 en Córdoba: se definieron las fechas del inicio de clases y vacaciones de invierno

Con cifras alentadoras, eventos convocantes y operativos reforzados, Mina Clavero transitan un inicio de verano marcado por el movimiento turístico y la expectativa de una temporada récord en el interior cordobés.