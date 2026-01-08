Alerta por la crecida de ríos en Córdoba tras intensas lluvias en las sierras

Las lluvias persistentes que se registran desde la madrugada de este jueves en distintos puntos de la provincia de Córdoba generan preocupación por el impacto en los cauces de agua, especialmente en zonas serranas y el Valle de Punilla. En algunas áreas, los acumulados superan los 45 y 50 milímetros, lo que motivó la activación de alertas preventivas por crecidas repentinas.

Desde la Policía de Córdoba informaron que ya se observan crecidas en curso en sectores camino a Icho Cruz y Villa Carlos Paz, además de afluentes que descienden hacia Cabalango y el Dique San Roque. La situación es de monitoreo constante ante la posibilidad de un aumento significativo del caudal en las próximas horas.

Según los reportes oficiales, las abundantes precipitaciones caídas en las Altas Cumbres provocarán un incremento del nivel del río San Antonio, uno de los principales aportantes al lago San Roque. A su vez, se anticipan crecientes en los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras, alimentados por lluvias registradas en zonas serranas como Los Gigantes.

Las autoridades señalaron que las precipitaciones continuarán durante toda la jornada e incluso podrían extenderse hasta parte del viernes, aunque se esperan mejoramientos temporarios. En este contexto, se mantiene un seguimiento permanente del descenso de los caudales hacia las zonas bajas de Punilla, donde se concentran áreas urbanas y turísticas.

Ante este panorama, los organismos de seguridad solicitaron a vecinos y turistas extremar las medidas de precaución. Recomendaron evitar permanecer en las orillas de ríos y arroyos, no cruzar vados o puentes con aumento de caudal y respetar los cortes preventivos señalizados con cintas de peligro para prevenir situaciones de riesgo.