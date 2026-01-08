Con música de Miranda, la Policía de Córdoba lanzó un nuevo spot con recomendaciones

La Policía Córdoba lanzó un original spot con las recomendaciones para disfrutar de la temporada de verano 2026 en la provincia.



Bum Bum, Cosquín y Jesús María: los festivales que encienden el verano 2026 en Córdoba

Spot de la Policía de Córdoba

El video, difundido este jueves en las redes sociales de la fuerza policial, menciona algunos consejos para los turistas que visiten Córdoba.

"Enero en la piel... y arrancan los festivales en la provincia. Estas son las recomendaciones que te dejamos para que puedas disfrutar de nuestra Córdoba querida", señala el anuncio.

Mega fin de semana de ciclismo: Córdoba será parte del Tour de France amateur

"Tu misterioso alguien"

El video muestra a distintos integrantes de la Policía de Córdoba entonando las recomendaciones para la temporada veraniega, mientras que la música elegida es la del hit de Miranda, el grupo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattás, "Tu misterioso alguien".



“Hay alguien que te cuida

cuando por acá paseás

Hay alguien que está atento a vos

para servirte más

Hay riesgos nuevos que aparecen hoy

estafas que ya hay un montón

si te hospedás o alquilás

prestá atención

Si vas a un festival

cuidado al manejar

que el alcohol sea cero

Hay gente por doquier

fijá puntos también

para el reencuentro.

Sabés adónde ir

y a quién acudir

si llega algo a pasar

no dudes en llamar

marcá el 911

siempre está

Marcá el 911

siempre está"