Con música de Miranda, la Policía de Córdoba lanzó un nuevo spot con recomendaciones

La Policía Córdoba lanzó un original spot con las recomendaciones para disfrutar de la temporada de verano 2026 en la provincia.
Spot de la Policía de Córdoba
El video, difundido este jueves en las redes sociales de la fuerza policial, menciona algunos consejos para los turistas que visiten Córdoba.
"Enero en la piel... y arrancan los festivales en la provincia. Estas son las recomendaciones que te dejamos para que puedas disfrutar de nuestra Córdoba querida", señala el anuncio.
"Tu misterioso alguien"
El video muestra a distintos integrantes de la Policía de Córdoba entonando las recomendaciones para la temporada veraniega, mientras que la música elegida es la del hit de Miranda, el grupo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattás, "Tu misterioso alguien".
“Hay alguien que te cuida
cuando por acá paseás
Hay alguien que está atento a vos
para servirte más
Hay riesgos nuevos que aparecen hoy
estafas que ya hay un montón
si te hospedás o alquilás
prestá atención
Si vas a un festival
cuidado al manejar
que el alcohol sea cero
Hay gente por doquier
fijá puntos también
para el reencuentro.
Sabés adónde ir
y a quién acudir
si llega algo a pasar
no dudes en llamar
marcá el 911
siempre está
Marcá el 911
siempre está"