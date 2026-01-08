Diquecito Wellness Clinic and Resort celebró su 80° aniversario y lanza nuevo programa de longevidad

Ubicado en un entorno natural de las sierras de Córdoba, Diquecito Wellness Clinic & Resort celebró su 80° aniversario consolidado como un referente del bienestar integral y la medicina preventiva en América Latina. Fundado en 1946, fue el primer instituto de su tipo en la región, con una propuesta que combinó ciencia, salud y naturaleza mucho antes de que el concepto de “wellness” se convirtiera en una tendencia global.

La historia de Diquecito está íntimamente ligada a la vida y obra de su fundador, el científico alemán Dr. Pablo Busse Grawitz, médico y profesor cuya trayectoria —marcada por la investigación, la innovación y una mirada holística de la salud— bien podría inspirar una película. Sus trabajos en el campo de la patología molecular y la nutrición lo llevaron incluso a ser propuesto al Premio Nobel de Medicina y Fisiología.

Actualmente, la labor iniciada hace ocho décadas continúa bajo la conducción de Brian Hussey, nieto del fundador y gerente general de Diquecito Wellness Clinic & Resort, quien lidera un equipo multidisciplinario de profesionales que sostiene los valores fundacionales de excelencia profesional, calidad humana y vocación de servicio.

El festejo por el 80° aniversario de Diquecito Wellness Clinic & Resort se realizó de manera exclusiva, en un encuentro íntimo que reunió a huéspedes y algunos invitados especiales vinculados al mundo del arte y la cultura. Entre los presentes se destacaron el músico León Gieco, el artista y conductor Juan Alberto Mateyko y Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina.

Durante el evento se realizó un repaso por los principales hitos de la institución, destacándose especialmente algunos de los desarrollos más recientes, como el programa Leader’s Performance, diseñado para gerentes, ejecutivos y empresarios, que ha tenido una excelente recepción, así como la reciente alianza estratégica con Garmin.

Asimismo, se anunció el lanzamiento de un nuevo Programa de Longevidad, previsto para marzo, cuya preventa ya se encuentra disponible, reforzando el compromiso histórico de Diquecito con la medicina preventiva y el bienestar integral.