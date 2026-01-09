Con dinero y sin dinero, ¿Emanuel Reynoso sigue siendo ‘El Rey’?

“Desde la tierra del tango, llega el ritmo para la mitad de la cancha”. Deportivo Cali le puso un toque de suspenso a la presentación de uno de sus flamantes contrataciones, cuya silueta a contraluz acompañó el ‘misterioso’ posteo que el club de la ciudad colombiana conocida como ‘La Capital Mundial de la Salsa’ publicó el 7 de enero en la red social ‘X’.

Un video posterior arrojó algo de luz, aunque las imágenes en movimiento no alcanzaron para develar el enigma: ‘Talento, creatividad y jerarquía para potenciar nuestra mitad de cancha. Un jugador hecho para asumir responsabilidades y marcar diferencias con estos colores”. La tercera secuencia resultaría ‘la vencida’: ‘Emanuel Reynoso firmó su contrato y se convierte en nuevo refuerzo Verdiblanco. Un mediocampista con recorrido internacional y personalidad para encarar este nuevo desafío”.

‘Bebelo’ Reynoso tiene 30 años y una foja de servicios de 271 partidos, 41 goles y 45 asistencias, vistiendo las camisetas de Talleres, Boca Juniors, Minnesota United de Estados Unidos y Tijuana de México.

´Bebelo’ fue uno de los tres ‘Reyes Magos’ que Deportivo Cali presentó en sociedad en el cuarto día de entrenamiento del año, junto al arquero peruano Pedro Gallese y al delantero rosarino Juan Ignacio Dinenno. “Es un jugador que llegó para apostar talento y que es clave para nuestro proyecto”, dijo sobre el cordobés el DT Alberto Gamero, quien se fijó como meta de la temporada ‘pelear por alguna copita’, luego de un 2025 para el olvido, en el que ‘El Azucarero’ terminó 14° en el último certamen.

SEGUNDO TIEMPO. El gol ante Deportivo Armenio, en la Copa Argentina, fue el único que convirtió Reynoso en su regreso a Talleres. /// CEDOC PERFIL

El desembarco de Reynoso en el fútbol colombiano no causó sorpresa en el mundo Talleres, ya que a fines del año pasado el club albiazul incluyó al enganche en un listado de ‘jugadores con proyección de salida’, que también integraron los defensores Juan Rodríguez y Miguel Navarro, los mediocampistas Juan Camilo Portilla, Luis Sequeira, Matías Gómez y Joaquín Mosqueira, y los delanteros Federico Girotti y Nahuel Bustos.

Sí provocó extrañeza otro comunicado que la ‘T’ difundió horas atrás, y que da cuenta de las condiciones del traspaso de ‘Bebelo’: ‘La operación de Emanuel Reynoso al Club Profesional Deportivo Cali se realiza a préstamo sin cargo y sin opción hasta diciembre de este año”.

Paso en falso

‘El Rey vuelve a casa’. Con este título rimbombante, Talleres anunció el regreso de ‘Bebelo’ once meses atrás. “Después de su etapa en Boca Juniors y tras su exitoso paso por el exterior, siendo referente de la MLS y México, Emanuel Reynoso regresa al club que lo vio nacer y es nuevo refuerzo del Matador”, señaló el parte difundido el 6 de febrero de 2025.

“Talleres adquiere por transferencia definitiva la porción mayoritaria de su pase y el jugador firma contrato con el club hasta diciembre de 2028”, añadió el comunicado, a modo de precisión.

El 22 de agosto de 2025, Deportivo Cali de Colombia aprobó su conversión en Sociedad Anónima Deportiva y cedió el 85% de sus acciones al grupo guatemalteco IDC Network.

La repatriación del enganche fue el golpe de efecto de la gestión de Andrés Fassi pergeñó en el mercado de pases del verano pasado y tuvo dos objetivos concretos: aplacar la ansiedad de los hinchas albiazules y contrarrestar los efectos del promocionado retorno de Lucas Zelarayan a Belgrano. Ni una cosa ni la otra. “No nos convence el detrás de escena”, se sinceró un hincha de Talleres, con gesto pesimista, cuando ‘Bebelo’ consumó su regreso y el fervor del Estadio Kempes estuvo lejos de empardar al Gigante de Alberdi en la vuelta de un futbolista ‘del club’.

“Aunque la dirigencia de Talleres nunca hizo pública la ingeniería económica de aquella operación, en México aseguran que Xolos de Tijuana recuperó la inversión de US$ 2.500.000 que había realizado siete meses atrás, cuando acordó con Minnesota United la compra del pase del jugador.

CUENTA REGRESIVA. El mediocampista cordobés se prepara para el debut de Deportivo Cali en el torneo colombiano, el próximo 16 de enero como visitante de Jaguares de Montería. /// PRENSA DEPORTIVO CALI

En su segunda etapa en barrio Jardín, ‘Bebelo’ participó en 27 partidos y registró un gol y una asistencia, y celebró la obtención de la Supercopa Internacional ante River Plate, el pasado 5 de marzo en Paraguay.

El futbolista alternó titularidad y suplencia en las sucesivas gestiones de los entrenadores Alexander Medina, Pablo Guiñazú y Mariano Levisman, y Carlos Tevez le dio un espaldarazo incluyéndolo en el equipo de los tres enganches (Reynoso-Sequeira- Botta) que puso en cancha en su presentación como DT albiazul, en el 0-1 ante San Lorenzo. “Me mostró que quería estar”, argumentó aquella vez ‘El Apache’, quien había compartido plantel con Reynoso en su último ciclo como jugador de Boca. Al final del Torneo Clausura, Tevez terminaría bajándole el pulgar a su ex compañero, quien fue titular en 11 encuentros a lo largo de la temporada.

“La llegada de Reynoso se da bajo condiciones que favorecen plenamente la delicada situación financiera del Cali. Al no haber un costo de transferencia ni opción obligatoria, el club sólo asume la ficha salarial o el 50% de ella”, señaló el periodista Andréz González, del portal ‘el Futbolero Colombia’. ‘Así, y sacando información de TopMercato, el jugador que militaba en Talleres ganaba cerca de 510.000 dólares anuales, valor que deberá asumir el Deportivo Cali en la presente temporada”, puntualizó.

“Sin embargo, este ‘regalo’ de Talleres de Córdoba tiene una explicación: el club argentino busca que el jugador recupere valor de mercado tras un 2025 donde su luz se fue apagando paulatinamente y que en los últimos años ha estado envuelta entre muchas polémicas y muchos actos de indisciplina”, concluyó en su análisis el comunicador colombiano.