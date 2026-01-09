Perfil
La Matilde lanzó su propuesta de verano con foco en experiencias sensoriales y turismo sostenible en Traslasierra

En San Javier, la Posada Rural La Matilde abrió la temporada estival con una agenda centrada en naturaleza, viñedos orgánicos, gastronomía de cercanía y actividades que promueven el descanso consciente. El proyecto fue distinguido a nivel nacional por su modelo de turismo rural y producción orgánica.

Posada - La Matilde en Córdoba
. | Gentileza
Perfil Redacción Córdoba

En el corazón del Valle de Traslasierra, Posada Rural La Matilde presentó su propuesta para el verano 2026, con una programación que combina alojamiento de baja escala, producción vitivinícola orgánica, gastronomía de huerta y experiencias pensadas para un turismo de ritmo pausado. Ubicada en San Javier, la posada apuesta a consolidarse como un referente del turismo sostenible en Córdoba.

El establecimiento llega a la nueva temporada con dos reconocimientos nacionales recientes: el Premio Bitácora 2025 al Mejor Turismo Rural y Estancias de Córdoba y el Premio Argentina Orgánica 2025 en Producción Orgánica Vegetal, distinciones que refuerzan su posicionamiento dentro de un modelo productivo y turístico enfocado en el cuidado ambiental.

Posada La Matilde - Córdoba

Alojamiento y entorno productivo

La Matilde cuenta con diez habitaciones —ocho clásicas y dos superiores— diseñadas con criterios de arquitectura integrada al paisaje, galerías privadas, estufas a leña y vistas abiertas al entorno serrano. Una de las unidades está adaptada para personas con movilidad reducida.

El predio integra seis hectáreas de viñedos orgánicos y biodinámicos, huerta, frutales, flores comestibles y espacios destinados a actividades rurales. La propuesta busca que los visitantes convivan con el ritmo productivo del lugar y el paisaje del Champaquí como telón de fondo.

Vinos orgánicos y experiencias guiadas

Uno de los ejes de la temporada será la experiencia Visita a Viñedos + Bodega + Degustación, que incluye recorridos por plantaciones de Malbec y Cabernet Sauvignon, el invernadero, la bodega y una cata guiada de vinos orgánicos al atardecer. La actividad se presenta como una de las propuestas centrales del verano. Durante la temporada estival, la posada ofrecerá actividades vinculadas al bienestar físico y emocional, entre ellas cabalgatas, arquería en el bosque, yoga, meditación, masajes, talleres de panificación artesanal y cocina tradicional, además de caminatas guiadas y uso de la pileta.

Posada La Matilde en Córdoba

Gastronomía de cercanía

La propuesta gastronómica se articula a través de DeAdobe Restaurante, que trabaja bajo el concepto “de la huerta a la mesa”, utilizando verduras, hierbas y flores producidas en el propio establecimiento. La carta se apoya en técnicas tradicionales y productos de estación, con una impronta regional.

Promociones de temporada

Para el verano 2026, La Matilde anunció beneficios especiales:

  • 30% de descuento en estadías de lunes a jueves
  • 20% de descuento los fines de semana
  • Tarifas especiales para familias
  • Modalidad de preventa con alojamiento, desayuno o media pensión y experiencias incluidas

Las promociones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026, con cupos limitados.

