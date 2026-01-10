La intervención de EE.UU. en Venezuela y la caída de Maduro, el análisis en frases

Politólogos, periodistas y políticos analizaron en estos días la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la caída de Nicolás Maduro y los posibles escenarios de la transición.

A continuación repasamos las frases más destacadas publicadas en diferentes notas durante esta semana.

Andrés Malamud

“El escenario más factible para Venezuela, si descabezan el régimen (no solamente a Maduro), no es una autocracia, no es el autoritarismo, es la anarquía”.

"Ese es el peligro: la desagregación de Venezuela más que el autoritarismo. EE.UU prefiere el autoritarismo porque es más barato, es más efectivo, es más estable".

Martín Caparrós

“(María Corina) Machado traicionó a su país al pedir que lo invadiera USA; Trump traicionó a Machado haciéndole creer que la pondría de presidenta; Delcy (Rodríguez) traicionó a Maduro entregándolo a Trump”.

“El único que esta vez no traicionó fue el tonto de Maduro -y por eso ahora está preso”.

Diego Guelar

“Este es un precedente muy malo, sin lugar a dudas. No hay que transformarlo en bueno ni pasarse de chupamedias. Lo transforman en un modelo. Esto no es un modelo, es un hecho no deseado, que no había otra forma”.

Luis Moreno Ocampo

“Hacer lo que hizo Trump es un crimen de agresión que fue el crimen más grave considerado en Núremberg. En Núremberg el fiscal norteamericano consideró que es el crimen más grave, y tiene razón, es el crimen de la paz que se llamó en aquel momento. Es el crimen de agresión, que es exactamente lo que hizo Putin en Ucrania y ahora Trump en Venezuela”.

Jorge Asís

“Es la vuelta de la concepción del imperialismo de Estados Unidos. No creo que sea un nuevo orden mundial, me parece que es un restablecimiento de un viejo orden mundial”.

Julio Bárbaro

"Por un lado Maduro era absolutamente indefendible, por el otro la actitud de Trump está claramente guiada más por las ambiciones económicas y el petróleo, y lo expresa, lo manifiesta, que por la libertad de ese pueblo".

Ignacio Labaquí

“Cuba es el próximo objetivo, porque es como la medalla que él quiere llevar para promocionar su candidatura en 2028” (al referirse al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio).

Gabriel Puricelli

“Esta actitud de ´policía del mundo´ que siempre buscó ser legitimada por las instituciones internacionales, que los propios Estados Unidos ayudaron a fortalecer después de la Segunda Guerra Mundial, queda en segundo plano. Aquí lo que hay es la proyección de un poder desnudo”

Juan Carlos Vega

“La justicia de Estados Unidos no tiene ninguna competencia para juzgar los crímenes de Maduro. Son crímenes que se juzgan internamente en Venezuela o en la Corte Penal Internacional”.

Felipe Solá

"La expresidenta Cristina Fernández en México le pidió públicamente a Maduro, desde México, con motivo de un viaje a México, le pidió que mostrara las actas", aseveró Solá.

Gustavo Córdoba

"Que EE.UU tenga ahora petróleo en abundancia desde Venezuela pone en riesgo las inversiones en Vaca Muerta".

Fuentes: Cadena 3, Mitre Córdoba, Telefe Córdoba, Radio República AM 770, LS Clipping, Radio Rivadavia, X, Futurock.