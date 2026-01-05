Andrés Malamud: "Un escenario para Venezuela, si descabezan el régimen, es la anarquía"

El politólogo Andrés Malamud sostuvo que “el escenario más factible para Venezuela, si descabezan el régimen (no solamente a Maduro), no es una autocracia, no es el autoritarismo, es la anarquía”.

"Es Libia. Ni siquiera guerra civil porque no hay una disputa clara por el gobierno central. Lo que va a haber es una descentralización de la violencia", evaluó.

"Ese es el peligro: la desagregación de Venezuela más que el autoritarismo. EE.UU prefiere el autoritarismo porque es más barato, es más efectivo, es más estable", agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

La caída Maduro: una transición pactada, silenciosa y funcional a intereses estratégicos

Análisis político

“Lo que estamos viendo en Estados Unidos no es un programa o plan que algunos malinterpretan. Trump no se equivoca. Lo que él dijo es lo que piensa", aseguró el analista político.

"Lo que piensa Marco Rubio es diferente. Lo que piensa el vicepresidente J.B. Vance es diferente de lo que piensan los otros dos. Y lo que piensa Peter Hegseth, el secretario de Defensa también tiene algunas diferencias, tiene matices. Porque la política exterior de EE.UU nunca es unidimensional”, comparó.

"Rubio quiere Cuba y para eso Venezuela es una estación previa. Trump quiere petróleo y no podía haber sido más claro, lo mencionó dos docenas de veces en la conferencia de prensa y democracia la pronunció 0 veces. J.B. Vance no quiere la intervención, está en contra. El vicepresidente no apareció en ninguna de las etapas en que este proceso se fue definiendo. Está a la espera probablemente de que esto fracase porque Marco Rubio es su adversario en la interna del Partido Republicano por la presidencia. Y porque además discorda muy profundamente las intervenciones externas", prosiguió en su análisis.

"Así que lo que estamos viendo es una disputa, no por la interpretación, sino por el objetivo", concluyó.

Moreno Ocampo: "Hacer lo que hizo Trump es un crimen de agresión"

La captura de Maduro

“Ellos no lo plantean como una invasión, que no lo fue. Y no lo plantean como una operación militar, para ellos fue una operación de aplicación de justicia. Fue una operación policial”, aseveró al referirse a la incursión estadounidense en Venezuela.

“Por eso la captura de Maduro se hace con un funcionario, un agente del FBI que le lee los derechos porque hace esto bajo las órdenes de un juez del Estado de Nueva York”, precisó.

Luego Malamud formuló otra hipótesis: “Esto fue negociado. Y fue negociado con Maduro. Solo que Maduro no se atuvo a las condiciones que le exigían. Le pedían que renuncie y deje alguien potable. Maduro dijo ´me voy en dos años y queda Delcy. Los EE.UU le dijeron: ´Delcy sí, dos años no´”.

“Lo que no significa que no haya también un acuerdo de morigeración de penas con Maduro. No es imposible que dentro de dos años, antes de terminar el mandato, Trump lo indulte como hizo con el (ex) presidente Orlando Hernández (de Honduras)”, cerró el politólogo.