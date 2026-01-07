Virginia Gallardo y Diógenes González presentaron proyectos por la crisis hídrica en Corrientes

La crítica situación climática que atraviesa la provincia de Corrientes llegó al Cámara de Diputados de la Nación. A través de dos iniciativas distintas, legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) y de La Libertad Avanza (LLA) solicitaron formalmente la declaración de la Emergencia Hídrica, buscando agilizar el envío de fondos y asistencia ante un temporal que ya superó todos los registros históricos.

El primer proyecto fue impulsado por Diógenes González el pasado 30 de diciembre. En sus fundamentos, el legislador radical advirtió sobre la "extrema gravedad" de las precipitaciones, que provocaron el desborde de cursos de agua en zonas que tradicionalmente no se inundaban. González exigió que el Gobierno nacional arbitre los medios para disponer de recursos económicos extraordinarios y refuerce el personal para tareas de reconstrucción.

El debut legislativo de Virginia Gallardo

Por su parte, la diputada libertaria Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de declaración desde que asumió su banca, acompañada por su par de bloque, Lisandro Almirón. Los legisladores oficialistas hicieron hincapié en la magnitud del desastre: en solo una semana, algunas zonas de la provincia registraron acumulados cercanos a los 500 milímetros.

El texto detalla el impacto social de la catástrofe:

Damnificados: se estima que unas 495 personas sufrieron pérdidas materiales.

Evacuados: más de 400 correntinos debieron abandonar sus hogares.

Asistencia desplegada: la Agencia Federal de Emergencia y Gendarmería Nacional ya enviaron 6.000 artículos de primera necesidad y kits de higiene.

“La declaración de la Emergencia Hídrica permitirá agilizar mecanismos administrativos y acompañar la recuperación en las comunidades afectadas”, argumentó Gallardo, resaltando que la infraestructura de drenaje colapsó ante el volumen de agua.

Riesgo sanitario y productivo

Ambos proyectos coinciden en que la vulnerabilidad de la provincia no solo es habitacional, sino también sanitaria y productiva. Diógenes González remarcó la imposibilidad de muchas familias de retornar a sus viviendas debido al avance continuo del agua, lo que requiere una intervención estatal sostenida en el tiempo.

La declaración de emergencia es una herramienta clave para que la provincia pueda acceder a partidas presupuestarias que no estaban contempladas originalmente, permitiendo una respuesta más ágil ante la crisis que mantiene a gran parte del territorio provincial bajo el agua.