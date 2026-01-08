Prisión preventiva para un venezolano vinculado al Tren de Aragua: cómo fue su detención en Corrientes

La Justicia Federal de Corrientes formalizó la investigación y dictó prisión preventiva por 45 días para un ciudadano venezolano acusado de ingresar de forma clandestina a la Argentina. El hombre es señalado como presunto integrante del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional dedicada a delitos graves y recientemente incluida en el registro de entidades vinculadas al terrorismo en el país.

La detención se produjo el pasado 20 de diciembre en el Puerto de Control de Ituzaingó, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) detectó que el sujeto carecía de documentación y pretendía cruzar vía fluvial hacia Paraguay. El imputado alegó haber ingresado por un paso no habilitado en Salta y haber sido víctima de un robo en Puerto Iguazú.

Un perfil de alta peligrosidad

Tras una investigación coordinada por la fiscal Tamara Pourcel y la Unidad Fiscal Corrientes, se logró reconstruir el frondoso prontuario del detenido mediante consultas a Interpol y el Homeland Security (HSI) de Estados Unidos:

Antecedentes por sangre: registra cargos por homicidio intencional (2013) y ocultación de arma de fuego (2012) en Venezuela.

Expulsiones: fue deportado de Estados Unidos en enero de 2025 tras ingresar ilegalmente desde México.

Pedido de captura: es buscado en Ontario, Canadá , por delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas.

Formación militar: el hombre admitió haber pertenecido al Ejército venezolano, lo que, según la fiscalía, potencia su capacidad de evasión y conocimiento de fronteras.

El vínculo con el Tren de Aragua

Uno de los puntos clave de la audiencia fue la identificación de tatuajes compatibles con los utilizados por los miembros del Tren de Aragua.

Los fiscales subrayaron que esta organización se caracteriza por su estructura jerárquica y el uso sistemático de la violencia, estando vinculada a actos calificados como terroristas en Argentina (RePET).

“No se trata de una infracción menor, sino de una conducta estratégicamente ejecutada por quien posee formación específica en control territorial y seguridad de fronteras”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal al fundamentar el riesgo de fuga.

Prisión preventiva confirmada

El juez de Garantías, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, coincidió con los indicadores de riesgo procesal presentados por la fiscalía, especialmente ante la capacidad demostrada del imputado para eludir controles migratorios en Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Estados Unidos.

La Dirección Nacional de Migraciones ya dispuso su expulsión permanente del país, la cual se hará efectiva una vez concluidos los procesos judiciales. Por lo pronto, el sospechoso permanecerá detenido hasta el 26 de febrero mientras avanza la causa por la presunta integración de la banda criminal en territorio correntino.