Sorpresa y nostalgia en Corrientes por el cierre definitivo de Los Cines de la Costa en la Costanera

El panorama cultural de la ciudad de Corrientes sufrió este jueves una pérdida que generó nostalgia y sorpresa entre los vecinos. La cadena Los Cines de la Costa confirmó el cierre definitivo de su sucursal ubicada en la Costanera (Pellegrini 451), un espacio emblemático que durante décadas fue el epicentro del entretenimiento cinematográfico para miles de correntinos.

A través de un comunicado oficial, la firma informó que la medida es inmediata, dando por concluida una etapa que definieron como "muy importante" en su trayectoria. El anuncio impactó rápidamente en las redes sociales, donde los clientes habituales lamentaron la noticia y recordaron las experiencias compartidas en esas salas.

El comunicado de la empresa

"Queremos informar que la sucursal Costanera de Los Cines de la Costa ha cerrado sus puertas de manera definitiva, dando así por finalizada una etapa marcada por años de entretenimiento, encuentros y experiencias compartidas con el público", reza el texto difundido por la empresa.

En el mismo escrito, agradecieron "profundamente a quienes nos acompañaron durante este recorrido y formaron parte de esta sucursal que tanto significado tuvo para la comunidad". Si bien no se explicitaron los motivos económicos o contractuales detrás de la decisión, el cierre se da en un contexto de cambios en las tendencias de consumo de cine a nivel global.

Única sede disponible en la capital

Pese al cierre de la sede céntrica, la empresa aclaró que sus otras sedes continúan operando sin modificaciones. En el caso específico de la ciudad de Corrientes, la actividad se concentrará exclusivamente en las salas ubicadas en el Shopping de la avenida Centenario 3535.

"Invitamos a seguir apostando y acompañándonos en nuestras demás sucursales, las cuales continúan funcionando con total normalidad", concluyeron. Con esta baja, la zona de la Costanera pierde uno de sus atractivos nocturnos y culturales más concurridos, dejando un vacío en la oferta de esparcimiento del casco histórico.