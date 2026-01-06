Pedro Braillard Poccard analizó la caída de Maduro: "No es una invasión como la de Ucrania"

En su rol de analista de política y derecho internacional, el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, se refirió a la reciente y drástica intervención de Estados Unidos en Venezuela. Para el mandatario provincial, la acción que terminó con la captura de Nicolás Maduro no debe leerse como una invasión tradicional, sino como el corolario de un proceso de degradación institucional y fraude electoral.

La caída Maduro: una transición pactada, silenciosa y funcional a intereses estratégicos

"Hay una dictadura y entre 5 y 7 millones de venezolanos se fueron del país", sentenció Braillard Poccard. En sus declaraciones, subrayó que Maduro "perdió las elecciones escandalosamente y se mandó un fraude impresionante", lo que terminó por agotar la paciencia de la comunidad internacional y, particularmente, de la administración de Donald Trump.

Diferencias con Ucrania y el antecedente de Panamá

El vicegobernador fue enfático al trazar paralelos históricos y geopolíticos. Explicó que lo ocurrido el último sábado "no es una invasión como pudimos haber visto en Ucrania", donde Rusia decidió ocupar un país soberano. En el caso venezolano, lo definió como la "toma de un presidente que se lo lleva a la justicia".

Asimismo, marcó distancias con la intervención en Panamá de los años 90: "Allí sí hubo una ocupación militar con combates y ocupación territorial; esto es distinto".

Según Braillard Poccard, la decisión de Washington llegó tras negociaciones fallidas donde el chavismo impuso condiciones inaceptables y tras detectar actividades peligrosas para la seguridad global. "Venezuela le vendía uranio a Irán de manera subrepticia y de eso no se hablaba", reveló a radio Sudamericana.

El "realismo político" y la doble vara

Fiel a su estilo analítico, Braillard Poccard cuestionó el "realismo político" que impera en los foros internacionales y la selectividad de las condenas según el bando que las protagonice. “En un mundo normal, posiblemente no era la medida ideal, pero no estamos en un mundo normal”, reiteró, al tiempo que pidió analizar fríamente la intervención norteamericana.

Sobre las críticas que vinculan el accionar de EE. UU. con el control del petróleo, el vicegobernador recordó que PDVSA siempre negoció con el país del norte, por lo que el trasfondo actual es más complejo y está ligado a la seguridad y la transición democrática.

La amenaza rusa en Europa

Finalmente, dedicó un tramo de su análisis a la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años. Criticó la falta de una condena global unánime hacia Rusia y advirtió sobre el temor de naciones como Polonia, Estonia, Lituania y Letonia, que "se están armando a más no poder" ante el riesgo de ser los próximos objetivos de Moscú.

“Se han atacado lugares donde está una de las mayores centrales nucleares de Europa”, advirtió sobre la peligrosidad del conflicto que inició Vladímir Putin.