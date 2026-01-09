Jorge Asís: "Es la vuelta de la concepción del imperialismo de EE.UU."

El escritor Jorge Asís sostuvo que la intervención estadounidense en Venezuela “es la vuelta de la concepción del imperialismo de Estados Unidos”.

“No creo que sea un nuevo orden mundial, me parece que es un restablecimiento de un viejo orden mundial”, aseguró en declaraciones a Radio República AM 770.

Además consideró que el anuncio del retiro de los EE.UU de 66 organizaciones internacionales “es una manera de decir, la política multilateral la digo yo o la digo yo. No hay ninguna otra opción”.

Análisis sobre Venezuela

“Me parece que hay un ensayo general en Venezuela. Venezuela es el punto de partida. Creo que esto es un anticipo, un prólogo de lo que puede pasar en Groenlandia que es el tema un poco más complicado y posiblemente algunas otras amenazas que tuvo anteriores que quizás perdieron fuerza como por ejemplo Canadá”, analizó Asís.

“Hay una relación compleja de Trump con Putin que de pronto le apresa un barco y simultáneamente en los medios se habla de un cambio de manos libres en Venezuela por manos libres con Ucrania”, agregó.

Trump

“Donald Trump, como lo interpreto yo, sin modestia tal vez, es un excelente negociador que le puede salir mal la negociación”, aseveró Asís.

“Una cosa es negociar la venta de torres, real estate, de grandes negocios que son absolutamente privados y otra cuestión es negociar la paz, la estabilidad y la relación algunos con algunos pares, colegas”, argumentó.

Y luego ejemplificó: “Parecía que iba a mandarle los padrinos para batirse a duelo con Lula y finalmente hubo un llamado telefónico y se arregló y está todo un poquito más tranquilo”.

Milei

“Milei en su afán de quedar bien con EE.UU. hace de más. No le piden que haga tanto. Milei hace una de más al decir que ´le entreguen el poder al diplomático que puso la señora Machado, González Urrutia´, afirmó.

“La mala interpretación lleva al presidente a jugarse por una carta que no estaba en el mazo”, concluyó aunque luego recordó que Milei fue el “primer sostenedor que tuvo Trump en esta parte del mundo”.