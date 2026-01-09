Córdoba adopta el nuevo esquema del INDEC para calcular el IPC

La Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba informó este viernes que modificará la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para alinearla con los cambios implementados por el INDEC y por la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de preservar la comparabilidad de los datos de inflación a nivel nacional.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este viernes 9 de enero

La actualización permitirá que los indicadores de Córdoba puedan leerse y analizarse en conjunto con los datos oficiales del país, evitando distorsiones en las mediciones y en los análisis económicos que se realizan tanto a nivel provincial como nacional.

Desde el Gobierno provincial explicaron que la decisión responde a una revisión integral de la canasta de consumo de los hogares, atravesada en los últimos años por cambios económicos, sociales y tecnológicos que modificaron los patrones de gasto de la población.

FAdeA consolidó su posicionamiento en la industria aeronáutica regional

En ese marco, se incorporarán nuevos bienes y servicios que reflejan de manera más precisa cómo consumen hoy las familias, en línea con los criterios técnicos adoptados por el organismo estadístico nacional.

Además, estos cambios forman parte de un proceso impulsado a nivel nacional por el Fondo Monetario Internacional, que solicitó una actualización de los sistemas de medición para mejorar la calidad y la consistencia de los indicadores económicos.

Córdoba: la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 35,70% en 2025

La Provincia confirmó que la Dirección General de Estadísticas y Censos ya notificó formalmente al INDEC sobre la implementación de esta nueva metodología, que comenzará a regir en los próximos informes del IPC cordobés.