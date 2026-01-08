Córdoba: la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 35,70% en 2025

Un informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba revela que la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 35,70% durante el 2025 en Córdoba.

Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, señaló que "aunque en un nivel menor al de 2024, a lo largo de 2025 los alimentos y bebidas registraron incrementos de precios importantes que impactaron de lleno en el poder adquisitivo de la población, sobre todo en aquellos hogares de menos recursos".

Córdoba: la inflación de Almaceneros fue del 31,4% en 2025

Defensoría del Pueblo

Según el estudio, "una familia tipo necesitó $ 578.296,34 en diciembre de 2025 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas, unos $ 152.000 más que a finales de 2024".



Además señala que el rubro "Carnes" fue el que más aumentó el año pasado con un alza interanual del 87,07%, mientras que las "Frutas y Verduras" bajaron de precio un 7,81%.

La Canasta Básica Total (CBT), que incluye otros gastos no alimentarios, llegó a $ 1.283.817,87, con un aumento interanual de $ 312.142,89.

Las ventas crecieron un 0,5% pero el valor del ticket promedio cayó casi un 42%

Canasta Básica Alimentaria

Así una familia cordobesa tipo (matrimonio con dos hijos en edad escolar) necesito en diciembre de 2025 un total de $ 578.296,34 para acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA).



El aumento interanual fue del 35,70%: en diciembre de 2024 la misma canasta había demandado $ 426.173,24, lo que en números absolutos representa un incremento de $ 152.123,10.

La Canasta Básica Total (CBT), que incluye bienes y servicios no alimentarios, sumó en el último mes de 2025 un total de $ 1.283.817,87, con un incremento anual del 32,12%.

Alimentos

En 2025, las "Carnes" implicaron el mayor gasto en alimentación para una familia, representando el 49,06% de la canasta. Este rubro registro el mayor aumento interanual, con un alza del 87,07%, incremento que se concentro principalmente en la segunda mitad del año, precisa el informe.

El rubro "Harinas y Legumbres" tuvo una variación positiva anual del 18,68%; seguida por "Huevos y Lácteos", con el 12,00%; y "Almacén", con un 9,38%. Las "Frutas y Verduras" bajaron de precio a lo largo del ano, un 7,81%.

JMP