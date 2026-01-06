Córdoba: la inflación de Almaceneros fue del 31,4% en 2025

El presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, informó que la inflación del año 2025 fue de 31,4%.

Inflación de diciembre 2025

Además señaló que "el instituto midió para el mes de diciembre una inflación de 2,3%, para ser al exacto 2,26%".

"Principalmente hay que destacar que diciembre se comportó casi igual a lo que fue en noviembre", comparó Romero.

“Nuevamente el rubro Alimentos y Bebidas sin alcohol fue el mayor impulsor de esta suba inflacionaria, y a su vez dentro de lo que fue la canasta alimentaria hay que destacar nuevamente la suba de la carne vacuna”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“El promedio del año mensual de inflación fue de 2,3, es decir, si promediamos lo ocurrido con los números inflacionarios, nunca bajó del 2%. De hecho en el último trimestre da muestra de que se le dificulta al gobierno bajar el 2%. De todas maneras, obviamente, hay que destacar que este 31,4% total del año es uno de los más bajos de los últimos nueve años, casi una década", analizó Romero.

También consideró que "obviamente, más allá de celebrar lo que puede celebrar el gobierno, este número tiene que ver con un profundo ajuste donde se han lastimado lo que son las condiciones de vida de muchas familias".

Indicadores sociales

"En los indicadores sociales durante diciembre se puede encontrar una leve recuperación respecto a noviembre, pero tiene que ver con el ingreso del aguinaldo. Lo que precisó en diciembre una familia tipo para cubrir los gastos esenciales, alimento y demás, y no caer bajo la línea de pobreza, fue de 1.675.000 pesos", detalló Romero.

"Solamente para alimentarse, hablamos de que esa misma familia, y no caer bajo la línea de indigencia, precisó de 905.000 pesos, es decir, son números muy elevados para los salarios promedios", puntualizó.

"11% de los hogares hay integrantes que durante diciembre o comieron una vez al día o tuvieron que dejar de comer obligadamente. Un 87,7% de las familias financió alimentos. 51% suspende alguna ingesta diaria. Suena feo, suena frío cuando lo decimos con números, pero sigue padeciendo. Hay una leve mejora en diciembre, insisto, por el cobro del aguinaldo, el mayor giro de dinero, pero lamentablemente enero vuelve a la realidad donde ese dinero extra no está", evaluó Romero.

El informe además reveló que el 55,7% de los hogares no logró financiar la canasta básica alimentaria. “Eso lamentablemente fue persistente durante el año, fue subiendo gradualmente y ese es un número que duele”, remarcó Romero.