Córdoba arranca 2026 con ola de aumentos en servicios y tarifas que impactan en el bolsillo familiar

Los cordobeses iniciaron 2026 con una fuerte inercia inflacionaria que se materializa en aumentos generalizados de servicios y tarifas. Transporte interurbano, energía eléctrica, gas natural, peajes, combustibles y otros servicios básicos registraron incrementos que impactan directamente en el presupuesto familiar, pese a las proyecciones de una inflación más moderada para este año.

La inflación de 2025 cerró apenas por encima del 31%, una baja considerable respecto del 118% registrado en 2024. Para 2026, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estima una inflación cercana al 19,6%, basado en proyecciones privadas. Sin embargo, el comienzo del año muestra una realidad diferente en el bolsillo de los hogares cordobeses.

Transporte interurbano: 9,5% más en plena temporada turística

El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó un aumento del 9,5% en los pasajes de transporte interurbano, vigente desde el 2 de enero. La medida llegó en coincidencia con el inicio del movimiento turístico y los festivales de verano.

Con este ajuste, los boletos acumularon un 23,5% de incremento en el último año. La última suba se había producido en mayo de 2025, con un 5,46%.

Los valores actuales reflejan el impacto: viajar desde Córdoba a Villa Carlos Paz cuesta ahora 5.600 pesos, a Alta Gracia 5.650 pesos, a Cosquín 9.300 pesos y a Río Cuarto 35.000 pesos.

Electricidad: cambio de esquema de subsidios

El servicio de energía eléctrica enfrenta una transformación profunda. Desde enero, el Gobierno nacional implementa una nueva estrategia de reducción de subsidios que modifica la estructura de beneficios vigente hasta diciembre.

Hasta el mes pasado, los usuarios de altos ingresos (N1) pagaban el 92% del costo de generación eléctrica; los de ingresos bajos (N2), el 32%; y los hogares con ingresos medios (N3), el 46%, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet.

El nuevo esquema elimina la división por niveles de ingresos y organiza a los usuarios en sólo dos grupos: quienes recibirán subsidios y quiénes no. Las bonificaciones dejarán de aplicarse de forma pareja durante todo el año y se concentrarán en los meses de mayor consumo.

La transición implica que los usuarios más vulnerables perderán beneficios de manera progresiva, mientras que los de ingresos medios (N3) serán los más afectados por el cambio.

Por otra parte, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) aplicó un incremento del 2,08% en el valor agregado de distribución (VAD) desde enero, resultado de la fórmula de adecuación mensual que había autorizado subas del 2,9% en octubre, 3,39% en noviembre y 2,89% en diciembre de 2025.

Las facturas finales de Epec aumentaron un 28,6% entre enero y noviembre del año pasado, según el IPC Córdoba.

Gas natural: 2,5% de aumento en enero

El servicio de Ecogas también registró un ajuste tarifario. El Gobierno nacional definió un incremento final del 2,5% en las boletas de enero, que se suma a los aumentos acumulados durante 2025.

Según el IIEP, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan alrededor del 80% del costo de producción del gas, mientras que los de ingresos medios (N3) afrontan un 26% y los de ingresos bajos (N2) un 21%.

Entre enero y noviembre de 2025, el gas para los hogares en Córdoba subió 38,4%, según el IPC local.

Peajes: salto del 29% en tarifas básicas

Los peajes de la red de accesos a Córdoba (RAC) experimentaron un fuerte incremento desde el 27 de diciembre. Caminos de las Sierras aplicó un aumento del 29% en la tarifa básica, que pasó de 1.300 a 1.677 pesos. El pago manual en cabina con efectivo tuvo una suba del 50%, con tarifas que pasaron de 2.000 a 3.000 pesos.

Para los automovilistas adheridos al Telepeaje, las nuevas tarifas son escalonadas según la cantidad de pasadas mensuales, con valores que van desde 1.174 hasta 1.593 pesos. En algunos tramos, las subas superan el 50% respecto de los valores anteriores.

Combustibles: impuestos que impactan en el precio

Los combustibles reflejaron ajustes desde enero por aumentos en el impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se trasladaron directamente al precio final.

El litro de nafta súper subió cerca de 18 pesos y el de gasoil 15 pesos por la aplicación parcial del alza en el ICL. El ajuste por el impuesto al dióxido de carbono agregó otros 1,059 pesos por litro de nafta y 1,640 pesos por litro de gasoil.

En Córdoba, el precio promedio del litro de nafta súper ronda los 1.800 pesos, mientras que la variedad premium está cerca de los 2.000 pesos. En términos interanuales, los combustibles acumulan aumentos del orden del 40% respecto de fines de 2024.

Otros servicios en aumento

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) aumentó 18% desde el 1° de enero, una carga extra para quienes renuevan sus procesos de verificación en Córdoba.

En cuanto al agua potable, el Ersep autorizó un aumento del 8,27% a Aguas Cordobesas a finales de noviembre de 2025, basado en la variación de costos de la empresa entre julio y septiembre. El ente regulador abrió además un proceso para revisar la estructura tarifaria del servicio por el impacto del aumento en el canon por el uso de agua que define la Provincia.

Las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados un aumento de cuotas en torno al 2,5% desde enero.

El conjunto de incrementos refleja la continuidad de la política del Gobierno nacional de retirar subsidios en servicios, un proceso que se acentúa en 2026 y que traslada una mayor proporción de los costos reales a los usuarios finales.