Venezuela corre el eje, pero espada de Schiaretti reflota el rechazo al DNU de Inteligencia de Milei

Mientras el foco de atención está puesto sobre Venezuela, el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, una de las principales espadas legislativas del peronismo federal con terminal en Martín Llaryora y Juan Schiaretti, ratificó el rechazo de Provincias Unidas al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que modifica la Ley de Inteligencia Nacional. Desde ese espacio reclamaron que la norma sea tratada en el Congreso y exigieron el restablecimiento del control parlamentario.

"El DNU tiene que pasar por el Congreso. Está claro que debe discutirse", afirmó el parlamentario schiarettista, quien recordó que "tuvimos sesiones extraordinarias hasta unos minutos antes de que el presidente emitiera este decreto modificando la SIDE".

En ese sentido, en declaraciones a la prensa efectuadas en las últimas horas, el opositor con tonada pidió que el Gobierno convoque nuevamente a sesiones extraordinarias para habilitar el debate legislativo.

El diputado del riñón schiarettista también cuestionó la asignación de recursos al sistema de inteligencia: “En diciembre se le otorgaron 26 mil millones de pesos ‘extra’ a la SIDE, mientras no tenemos plata para las universidades ni para el Hospital Garrahan”, cuestionó.

En el marco de la estrategia opositora para reunir los votos necesarios y frenar la iniciativa del Ejecutivo, Gutiérrez adelantó que Provincias Unidas ya se ofreció a coordinar acciones con otros bloques. "Si el Gobierno quiere avanzar con esto, tiene que convocar a extraordinarias", remarcó. Además, cuestionó el accionar cambiante de sectores opositores que negocian con el oficialismo, aunque advirtió que la oposición ya demostró tener los votos para voltear otros DNU impulsados por Milei.

Qué dijeron los políticos cordobeses sobre la caída de Maduro

Presión opositora

En paralelo, los aliados de Provincias Unidas en el interbloque Unidos avanzaron por la vía judicial. Los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, junto a Esteban Paulon, presentaron una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del decreto presidencial.

El planteo incluye una medida cautelar para suspender de inmediato los efectos y la vigencia del DNU, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.

Desde el peronismo cordobés, pero distanciada de la estructura orgánica que conduce Llaryora, Natalia De la Sota aportó su fuerte rechazo: "El DNU 941/2025 modifica sin debate legislativo la Ley de Inteligencia Nacional, atenta contra las libertades individuales y es de dudosa legalidad".

"Las leyes no se modifican a escondidas y sin discusión pública", resaltó en su dura crítica al poder libertario. Y añadió: "Defendamos Córdoba rechaza ese DNU y exige su tratamiento en el Congreso".

Por su parte, la diputada cordobesa Gabriela Estévez (UxP) fue aún más dura: “El Congreso debe rechazar el DNU de Milei que otorga atribuciones inconstitucionales a la SIDE”. "Lo que están creando es un Estado policial que, lejos de cuidar la seguridad nacional, tiene como única prioridad perseguir opositores”, fustigó.

La bancada que integra la camporista cordobesa ya elevó un planteo formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para avanzar en la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Desde el alineamiento K insistieron en la necesidad de tratar de manera urgente el DNU 941/25, que modifica la Ley 25.520, con el objetivo de dejar sin efecto las nuevas facultades otorgadas a la SIDE.

Diego Guelar sobre la intervención de EE.UU. en Venezuela: "Es un precedente muy malo, pero no había otra forma"

DNU en foco

El DNU 941/2025 introduce cambios sustanciales en la Ley de Inteligencia Nacional, ampliando las atribuciones del sistema de inteligencia. Entre otros puntos, la oposición denuncia que habilita al personal de inteligencia a efectuar detenciones y redefine funciones clave dentro del esquema de seguridad, lo que generó fuertes cuestionamientos por su alcance y constitucionalidad.

En este marco, no se conocen -hasta el momento- declaraciones públicas del bloque La Libertad Avanza conducido por Gabriel Bornoroni respecto a este tema puntual. En los pasillos legislativos se dice que el oficialismo se propone dilatar el tratamiento parlamentario del decreto para evitar que la oposición logre los votos necesarios para derogarlo, fortaleciendo así la posición del Gobierno nacional frente a otra de las medidas controvertidas de la gestión libertaria.

El repudio opositor al DNU quedó momentáneamente en segundo plano tras las repercusiones políticas por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, ordenada por Donald Trump, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y que ya afronta un proceso judicial en Estados Unidos por narcoterrorismo.

En ese contexto, el gobierno de Milei volvió a exhibir su férreo alineamiento con la administración Trump, mientras el debate por la reforma del sistema de inteligencia volverá a cobrar mayor fuerza el mes próximo con la posibilidad de que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero por los temas pendientes: reforma laboral y el proyecto de glaciares.