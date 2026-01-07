Bornoroni, el primer anotado para acompañar a Milei en su visita a Jesús María

El presidente Javier Milei regresará a Córdoba la próxima semana para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, y quien encabezará la recepción será el diputado nacional Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja y principal operador del espacio libertario en la provincia.

Fuentes de La Libertad Avanza en Córdoba confirmaron a que la visita del mandatario se concretará el viernes 16 de enero, en la noche más convocante del anfiteatro José Hernández: cuando actúe El Chaqueño Palavecino como figura central.

Bum Bum, Cosquín y Jesús María: los festivales que encienden el verano 2026 en Córdoba

La presencia de Milei en el tradicional festival marca un cambio en la estrategia oficial respecto a los festivales populares. En el inicio de su gestión, el Presidente criticó con dureza el apoyo del Estado a estos eventos, en especial al Cosquín Rock. Sin embargo, la escuadra libertaria modificó su postura y ahora utiliza estos espacios como escenarios para el contacto directo con las bases.

La estrategia de Bornoroni

Bornoroni recorrerá el festival junto al propio Milei, en lugar de participar de los anuncios de gestión compartidos entre funcionarios nacionales y el gobierno de Martín Llaryora. Este domingo, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli visitarán el predio, pero el legislador libertario no asistirá a esas actividades.

"El Presidente fue invitado formalmente por la comisión organizadora del festival", confirmaron desde la organización del evento que se desarrolla en la ciudad que gobierna el radical Federico Zárate, el anfitrión oficial del festival emblema.

Bornoroni, designado por Karina Milei como constructor de la coalición electoral para 2027, aprovecha cada aparición pública del presidente en Córdoba para fortalecer su liderazgo en el territorio. La última visita de Milei había sido el 12 de diciembre pasado, en el marco del "Tour de la Gratitud", cuando el libertario fue recibido por el propio Bornoroni y por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Se espera que en esta oportunidad la comitiva presidencial también incluya al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, replicando el esquema de la visita anterior.

El armado territorial de cara a 2027

La presencia de Bornoroni como anfitrión de Milei en Jesús María no es casual. El diputado nacional trabaja intensamente en la construcción de una coalición opositora para enfrentar al peronismo cordobés en las elecciones de 2027, cuando Martín Llaryora buscará la reelección.

Bornoroni mantiene conversaciones con un sector de la UCR y algunos peronistas para ampliar el frente electoral. La estrategia busca replicar los modelos exitosos de Alfredo Cornejo en Mendoza y Leandro Zdero en Chaco, donde La Libertad Avanza logró acuerdos con el radicalismo.

Venezuela corre el eje, pero espada de Schiaretti reflota el rechazo al DNU de Inteligencia de Milei

Sin embargo, el principal desafío del armador libertario es sortear las tensiones entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos de los principales dirigentes opositores con aspiraciones a gobernar la provincia. En las últimas semanas trascendió que Bornoroni y Juez compartieron varios asados en diciembre en el country del senador, donde acordaron trabajar en conjunto para desarticular el poder territorial de De Loredo.

Juez, quien integra el interbloque libertario en el Senado junto a Patricia Bullrich, decidió enfriar su discurso sobre una eventual candidatura a gobernador mientras aguarda la definición de Bornoroni. El senador interpreta que el diputado libertario representa al ala del Gobierno nacional que quiere ganar provincias y derrotar gobernadores, especialmente peronistas.

El respaldo electoral cordobés

La visita de Milei a Córdoba tiene un fuerte respaldo en los números electorales. En las elecciones legislativas de octubre pasado, La Libertad Avanza obtuvo el 42,35 por ciento de los votos en la provincia, superando a Juan Schiaretti (28,32 por ciento) y Natalia de la Sota (8,75 por ciento).

Ese resultado consolidó a Bornoroni como el principal referente libertario en Córdoba y le otorgó la legitimidad necesaria para encabezar las negociaciones de cara a 2027.

Karina Milei no le prometió a nadie la candidatura a gobernador, ni a Bornoroni ni a Juez. La secretaria General de la Presidencia ya demostró que no se guía por encuestas en la toma de decisiones, y su estrategia de construcción territorial en Córdoba apunta a consolidar primero las alianzas necesarias antes de definir nombres.

Un festival sin Villarruel

La llegada de Milei a Jesús María también tiene una lectura hacia la interna del Gobierno nacional. El Festival había sido territorio de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asistió a las dos últimas ediciones. Sin embargo, en 2026 no repetirá visita al predio cordobés.

La ausencia de Villarruel en el festival de este año marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre la vicepresidenta y el ala libertaria que responde a Karina Milei y los hermanos Menem.

Festivales populares

El Festival de Doma y Folklore de Jesús María recibe millonarios subsidios del Estado provincial. En 2025, el gobernador Martín Llaryora anunció un subsidio de 327 millones de pesos destinado a los costos operativos del evento. En mayo del mismo año, la Provincia otorgó otros 93 millones de pesos para renovar la infraestructura eléctrica del predio.

El año pasado, en la 59ª edición, el balance económico arrojó una recaudación de 2.199 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento se destinó a las 22 escuelas de la zona.

Llaryora defendió el apoyo estatal a los festivales populares, en contraposición a la postura inicial de Milei. "Para nosotros, los festivales son parte de la idiosincrasia de Córdoba y, por eso, decidimos apuntalarlos. El Festival de Jesús María es un espectáculo que supera a Córdoba. Es uno de los eventos más importantes de Latinoamérica", aseguró el gobernador hace un año.

El presidente del Festival, Juan López, también respaldó el subsidio provincial: "No hay que verlo como un gasto publicitario, sino como una inversión, porque con ese apoyo se incentiva el turismo en todas las localidades que han estado a pleno. Eso ha repercutido en la economía de toda la región".

La presencia de Milei en Jesús María, con Bornoroni como anfitrión político, marca una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional y los festivales populares cordobeses, en un contexto de creciente tensión electoral de cara a 2027.