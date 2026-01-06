Córdoba: tiene 96 años y le robaron a "Pipo", el loro que imitaba a su difunto esposo

Un ladrón se apoderó de un loro barranquero en una vivienda de barrio Ameghino Sur de la ciudad de Córdoba y los dueños piden que lo devuelvan.

El animal tiene un significado especial para su madre, de 96 años, ya que imitaba la voz de su difunto marido.

El cuarteto se instala en Carlos Paz con shows a lo largo del verano

"Pipo", el loro

"Pipo era integrante de la familia realmente. Todo el mundo que tiene mascota sabe bien lo que significa", contó Juan, uno de los hijos de la mujer.

"Yo lo alcancé a ver por la ventana que da al patio. Es un loro bastante bravo con gente desconocida. No sé cómo hizo para tomarlo dentro de la jaula llevándoselo saltando por los techos", narró sobre cómo le sustrajeron el ave que acompañó a la familia durante unos 30 años.

"A Pipo lo conocía todo el mundo. Mi papá era adoración que tenía con el loro. Te enterabas cuando había un gato cerca porque imitaba cómo ladran los perros. Cada vez que aparecía un gato, él ladraba como un perro", contó Martín, otro de los hijos de la dueña de casa.

Verano 2026: estacionar en los ríos de Córdoba ya supera los $10 mil

"La llamaba a mi mamá con la voz de mi papá"

"Mi papá, Alfredo, que era el dueño del loro, falleció en 2014. Y hacía la voz igual de mi papá. La llamaba a mi mamá con la voz de mi papá", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

"No sé lo dijimos todavía (a su madre) porque todavía abrigamos alguna esperanza de recuperarlo, si es que fuera posible. A mi mamá le haría muy mal", concluyó.

JMP