UNMETRO: la apuesta de Proaco en Córdoba para invertir en tierra de forma accesible

“Fue un año tremendo para nosotros”. Así resume Lucas Salim, CEO de Grupo Proaco, lo que significó 2025 para la compañía, un período atravesado por resultados récord y una agenda intensa de planes y nuevos proyectos en distintas etapas de concreción. De cara al año que comienza, la desarrollista estructura su estrategia sobre tres grandes ejes: la democratización de la inversión inmobiliaria mediante la tokenización de tierras, los avances de su mega emprendimiento en Nordelta (Buenos Aires) y la consolidación de un sistema propio de financiamiento a largo plazo para unidades terminadas.

El punto de partida es un balance sólido. En 2025, la compañía registró un crecimiento cercano al 45% interanual en facturación medida en dólares, duplicando los niveles de 2023 y alcanzando un récord de unidades vendidas. Sobre esa base, Proaco proyecta para 2026 un crecimiento adicional superior al 20%.

UNMETRO: la tokenización de tierra como puerta de entrada al real estate

Uno de los proyectos más disruptivos de la agenda 2026 es UNMETRO, la iniciativa de tokenización inmobiliaria con la que Proaco busca democratizar el acceso a la inversión en tierra, un activo históricamente reservado a grandes capitales.

“Darle la oportunidad a cientos, a miles o a millones quizás, en algún momento, de individuos que tienen algún pequeño ahorro y no pueden invertir”, resume Salim.

UNMETRO permite invertir en tierra urbana real a partir de montos reducidos: cada token representa un metro cuadrado de suelo, respaldado por un activo físico concreto. Los primeros terrenos a tokenizar están ubicados en Docta Urbanización Inteligente, un desarrollo consolidado que hoy se posiciona como el tercer barrio más buscado de la provincia de Córdoba.

Salim contextualiza la iniciativa en un escenario de revalorización del suelo: “Hoy vemos grandes inversores nacionales comprando tierra de manera masiva, anticipando un proceso de revalúo similar al que ya ocurrió con los activos financieros. Con UNMETRO, los pequeños ahorristas pueden participar del mismo negocio”.

Estructura legal, tecnología y seguridad jurídica

A diferencia de los esquemas puramente financieros o cripto, UNMETRO se apoya en una estructura legal tradicional. Los terrenos se transfieren a un fideicomiso inmobiliario inscripto en la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ), que actúa como vehículo del desarrollo.

“No es una criptomoneda. Cada token tiene respaldo real, con número de lote y manzana. La tecnología no reemplaza lo legal: lo ordena y lo hace escalable”, explica Salim.

La tokenización permite administrar miles de pequeñas participaciones de forma 100% digital. A través de una plataforma online, el inversor puede visualizar el terreno y observar cómo se “pinta” su porción a medida que adquiere metros cuadrados, desde la compra hasta la liquidación final.

Horizonte de inversión y lanzamiento

El modelo replica la lógica de un inversor tradicional en lotes. El fideicomiso tiene un mandato de 24 meses para tasar el activo y, si las condiciones de mercado son favorables, avanzar con la venta del suelo urbanizado. Luego, el capital invertido más la ganancia obtenida se distribuye entre los tenedores de tokens en proporción a su participación.

El lanzamiento está previsto para febrero, con un valor estimado por token de entre US$ 150 y US$ 200, lo que define la inversión mínima de ingreso. El primer fideicomiso tendrá capacidad para captar millones de dólares, y ya se habilitó un proceso de pre-registro para los interesados.

Proaco desembarca en Buenos Aires con Opera Art Nordelta

El segundo gran eje estratégico de 2026 es la entrega de las primeras unidades de Opera Art, el primer emprendimiento de Proaco en Buenos Aires. Se trata de un proyecto mixto ubicado en lo que la compañía define como “la última joya” del portal de Nordelta, la principal zona comercial y corporativa del desarrollo.

El emprendimiento se desarrollará en dos torres. La primera (que está en proceso de lanzamiento) cuenta con 107 oficinas y 7 locales comerciales. La segunda, prevista para una etapa posterior, incluirá 85 departamentos de dos y tres ambientes. El complejo, además, sumará 400 cocheras.

Renovación de Opera Fun en Carlos Paz

En paralelo, la compañía avanza con una fuerte revitalización del centro comercial Opera Fun, en Villa Carlos Paz, con el objetivo de consolidarlo como un polo de entretenimiento activo durante todo el año.

La principal novedad es la instalación de una pista de hielo permanente, con una inversión de US$ 450.000. La propuesta se completa con nuevas incorporaciones: Go Park, una gran sala de juegos con realidad virtual; espacios de gaming; y una ampliación de la oferta gastronómica con marcas como Mr. Coffee, Befruit, Wollen y una tienda de cookies. Además, se instalaron cargadores de carga rápida para autos eléctricos. Con estas incorporaciones, el centro alcanza una ocupación del 80%.

Nueva financiación directa: departamentos listos para habitar

El tercer pilar estratégico de Proaco para 2026 es la consolidación de un sistema de financiación directa para departamentos terminados, un segmento poco cubierto por la banca tradicional.

El esquema contempla una entrega del 50% del valor de la propiedad y la financiación del saldo hasta en 15 años (180 cuotas), con una tasa de UVA + 7%, por debajo de la ofrecida por varios bancos comerciales.

Las primeras unidades disponibles corresponden a Opera Park, donde se está entregando la tercera torre (100 departamentos), con valores que van de US$ 130.000 a US$ 200.000. Es decir, si una unidad cuesta US$ 130.000 implica una entrega de 65.000 y cuotas cercanas a los $800.000, un monto comparable al de un alquiler.