Informe de IDESA sobre el turismo al exterior: "3,1 millones de argentinos fueron a Brasil"

Un informe de IDESA sobre el turismo internacional durante 2025 "refleja la falta de competitividad" y el "problema más importante que son los pocos turistas extranjeros que vienen al país".

El déficit turístico sigue alto, aunque con signos de moderación

Turismo internacional

"El Ministro de Desregulación señaló que el turismo en el exterior no debería ser demonizado como un derroche de dólares. El argumento es que el turismo en el exterior genera una demanda de dólares que presiona al alza su valor y esto promueve las exportaciones. La evidencia que ofrece es que en el concierto internacional los países que importan mucho también exportan mucho. En la comparación, Argentina aparece como uno de los países que menos importa y que menos exporta en términos de su PBI", señala el estudio.

"El argumento es apropiado y cuestiona los supuestos beneficios que la teoría de la autarquía económica le atribuye al cierre de la economía. Esto es, limitar importaciones permite ahorrar dólares, más aún cuando se trata de una importación suntuosa como sería el turismo en el extranjero", analiza IDESA.

"Las evidencias muestran que los países más avanzados no se caracterizan por promover la autarquía sino por tener una alta apertura internacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para que el mecanismo de más importaciones generando más exportaciones funcione, el mercado cambiario debería ser libre –no intervenido por el gobierno– para que se produzca la presión al alza del dólar que promueva las exportaciones", aclara la entidad.

Córdoba arranca 2026 con ola de aumentos en servicios y tarifas que impactan en el bolsillo familiar

Cuántos turistas extranjeros llegaron a la Argentina

Además indica que "para que aumenten las exportaciones la producción nacional debe ser competitiva". Y luego ejemplifica teniendo en cuenta datos del INDEC sobre turismo internacional entre enero y noviembre del 2025:

1 millón de brasileños vinieron a Argentina y 3,1 millones de argentinos fueron a Brasil. 647 mil chilenos vinieron a Argentina y 2,3 millones de argentinos fueron a Chile . 700 mil uruguayos vinieron a Argentina y 1,4 millones de argentinos fueron a Uruguay.



Análisis

"Estos datos muestran que hay muchos más argentinos que hacen turismo en los países vecinos que residentes de los países vecinos que hacen turismo en Argentina. En el caso de Brasil y Chile, los argentinos que viajan a esos países triplican a los residentes de esos países que vienen a Argentina. En el caso de Uruguay, los argentinos duplican a los uruguayos. Es muy sugerente que Brasil siendo más grande tenga menos turismo a la Argentina y, si bien Chile y Uruguay son más chicos, sus poblaciones tienen mayor capacidad adquisitiva por lo que cabría esperar un flujo menos asimétrico en términos de turismo internacional", precisa la investigación.

En el informe se sostiene que “la relativamente más baja receptividad de turismo internacional de Argentina reside en su baja competitividad”.

Baja competitividad

“A modo de ejemplo, hay pocos vuelos, la aerolínea de bandera que es la que más vuelos tiene es costosa, los vuelos low cost son pocos y de baja confiabilidad, son frecuentes los problemas de demoras en aeropuertos por conflictos laborales, no hay transporte público de calidad desde los aeropuertos a las ciudades por lo que los viajeros quedan a merced de servicios particulares monopólicos, las rutas están muy deterioradas por la falta de mantenimiento y los precios de los bienes y servicios domésticos son más elevados, entre otras razones por la distorsiva presión impositiva de los impuestos nacionales, provinciales y municipales”, detalla.

“Los impuestos distorsivos no pueden ser reembolsados al turista, como sí puede hacerse con el IVA. Todas estas limitaciones no se compensan con un dólar más alto. Porque no se trata solo de precios sino de baja calidad de los bienes y servicios locales que termina desalentando el turismo internacional”, enfatiza el estudio.

Y luego subraya: “El problema no lo generan los argentinos gastando en turismo en el exterior, sino el entorno local que genera condiciones adversas para producir bienes y servicios (como turismo) competitivos y atractivos para el mundo”.

“La crónica escasez de dólares que padece la Argentina no se resuelve con más autarquía. Se resuelven eliminando los factores que limitan la competitividad de la producción nacional. Con un entorno más favorable para la competitividad aumentar exportaciones e importaciones es un factor dinamizador y cuantos argentinos viajan al exterior pasa a ser un tema sin relevancia”, concluye la investigación.

Fotos internas: IDESA.