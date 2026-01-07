Mega fin de semana de ciclismo: Córdoba será parte del Tour de France amateur

Córdoba volverá a formar parte del circuito internacional del ciclismo con la realización de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, uno de los eventos amateurs más importantes del calendario mundial. La competencia se disputará el domingo 22 de marzo y tendrá como punto de partida y llegada el Estadio Mario Alberto Kempes.

La carrera convocará a ciclistas amateurs y profesionales de todo el país y del exterior, que recorrerán rutas emblemáticas del territorio cordobés, atravesando paisajes del valle de Punilla y poniendo en valor la geografía y el entorno natural de la provincia. Las inscripciones continúan abiertas para quienes deseen participar de una experiencia inspirada en la mística del Tour de France.

La elección de Córdoba como sede responde a su infraestructura, su capacidad organizativa y su trayectoria en la realización de competencias de gran escala. En ese marco, el evento se inscribe dentro de las políticas provinciales orientadas a impulsar el turismo deportivo como motor de desarrollo económico y proyección internacional.

Los participantes podrán optar entre dos recorridos: una Ruta Larga de 134 kilómetros, que unirá el Kempes con Río Ceballos, el Camino del Cuadrado, Valle Hermoso y Cosquín; y una Ruta Corta de 64 kilómetros, que atravesará La Calera, el Camino de las 100 Curvas y el dique San Roque.

Cada ciclista recibirá un kit que incluye chip de cronometraje, número de corredor, seguro, asistencia médica y mecánica, además de servicios de hidratación y otros beneficios según la modalidad elegida. Toda la información y las inscripciones están disponibles en el sitio oficial argentina.letapeseries.com.

Campeonato Argentino de Ruta

En paralelo, Córdoba también será sede del Campeonato Argentino de Ruta, que volverá a disputarse en la provincia luego de 25 años. La competencia se desarrollará del 19 al 21 de marzo, con largada en Río Cuarto y llegada en la ciudad de Córdoba.

Río Cuarto albergará la 114° edición del certamen nacional, que reunirá a las categorías Elite, Sub-23 y Ciclismo Adaptado, tanto en damas como en varones. De este modo, la provincia vivirá un mega fin de semana de ciclismo, consolidándose como epicentro nacional e internacional de la disciplina.