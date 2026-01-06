Dónde veranear en Córdoba: tres paraísos de las sierras

Ríos, reservas naturales, senderos, gastronomía y postales serranas convierten a las sierras de Córdoba en uno de los destinos más elegidos durante el verano. En distintos puntos de la provincia, referentes del turismo local señalaron cuáles son esos lugares que definen la identidad de cada localidad y que invitan a desconectar, recorrer y disfrutar de la temporada estival a pocos kilómetros de la ciudad.

Desde el norte del Valle de Punilla hasta el Valle de Calamuchita, Paravachasca y Sierras Chicas, estas son algunas de las recomendaciones imperdibles para vivir el verano cordobés en contacto con la naturaleza y las experiencias locales.

La Cumbre

Ubicada en el norte del Valle de Punilla, La Cumbre se caracteriza por su entorno natural y su fuerte perfil deportivo. Al momento de recomendar un “paraíso” local, el Intendente, Pablo Alicio, destacó la amplitud de propuestas que ofrece la localidad.

“La verdad que La Cumbre se disfruta mucho del entorno natural que tiene”, expresó, y enumeró entre los paseos más tradicionales el Cristo Redentor, el Dique San Jerónimo y el Mirador de Cuchicorral, donde se realizan actividades de vuelo libre como parapente. A eso se suma el aeródromo local, con propuestas de paracaidismo, uno de los mejores campos de golf de la provincia y múltiples opciones de senderismo, ciclismo y mountain bike.

Entre los recorridos más destacados se encuentra el circuito del Río Pinto, escenario de la carrera de ciclismo más importante de América, que este año cumplirá 30 años y convocará a más de 5.000 corredores.

Villa General Belgrano

En el corazón del Valle de Calamuchita, Villa General Belgrano combina paisajes serranos con una identidad gastronómica marcada por la tradición centroeuropea. Para Gabriela Cachayu, la Directora de Turismo, hay experiencias que no pueden faltar en una visita al destino.

“Sí o sí no se pueden perder la Reserva Pozo Verde y llegar al Cerro Mirador, donde los atardeceres realmente son hermosos”, señaló, y agregó que la experiencia se completa con “una cervecita bien centro-europea, con estilo alemán, y una comida o un postre”.

Según explicó, la localidad se consolidó como un punto fuerte de la gastronomía regional. “Villa General Belgrano se ha convertido en un pueblo gastronómico de todo el Valle de Calamuchita”, afirmó, y destacó la realización de la SommerFest, con doce noches de celebración durante el verano, donde el tradicional espiche marca el inicio de cada jornada festiva.

“Es un pueblo para desconectar de la ciudad y conectar con la naturaleza, la gastronomía y los valores”, resumió.

Anisacate

En el Valle de Paravachasca, Anisacate ofrece una de las postales más naturales y tranquilas de la región. Natalia Contini, la Intendenta, recomendó como visita obligada la Reserva Natural de Barrio Los Talas, ubicada junto a la nueva Autovía Ruta 5.

“Vas a encontrar el ingreso a Barrio Los Talas, le das derechito por la Bajada de los Eucaliptos y llegás a un río con una barranca impresionante, preciosa”, describió, y destacó que se trata de un espacio sin intervención humana. “Solo vas a escuchar el ruido del río, de los perros, de las aves, y vas a poder sentir lo que es la paz a 40 kilómetros de Córdoba capital”.

Según explicó, la cercanía es uno de los grandes atractivos. “A media hora usted está en el paraíso”, afirmó, e invitó a disfrutar del lugar de manera responsable. Además, adelantó que el 7 de febrero se realizará el evento Sunset Río Los Talas, para contemplar el atardecer en un entorno natural único.