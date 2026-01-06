Despliegan un operativo aéreo de control por riesgo extremo de incendios en Córdoba

Ante el riesgo muy alto y extremo de incendios forestales registrado en Córdoba, se llevó a cabo un operativo aéreo de vigilancia y prevención con el objetivo de detectar de manera temprana posibles focos ígneos y reforzar la presencia preventiva en sectores considerados críticos.

El operativo se realizó con la intervención conjunta de dos aviones hidrantes Air Tractor, que efectuaron un vuelo en formación durante una hora y quince minutos. Las aeronaves despegaron a las 14 horas desde el Aeropuerto Córdoba y recorrieron un amplio corredor del centro y norte provincial.

Denunciaron robos en la casa donde Pablo Laurta cometió el doble femicidio en Córdoba

Durante la misión, los aviones sobrevolaron localidades de Sierras Chicas y el Valle de Punilla, entre ellas Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Ascochinga, Capilla del Monte, La Cumbre, La Falda, Cosquín, Tanti, Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y La Calera. El recorrido total fue de aproximadamente 190 kilómetros, con una cobertura estimada de 411 mil hectáreas.

Las tareas se concentraron especialmente en el corredor este de Sierras Chicas, el Valle de Punilla y el perilago del Dique San Roque, zonas estratégicas por la alta carga de combustible vegetal y la elevada afluencia de personas durante la temporada estival. El sobrevuelo incluyó áreas de ríos, lagos y espacios recreativos, donde aumenta el riesgo de incendios asociados a la actividad humana.

Vecinos de una localidad de Córdoba llevan siete días sin agua y acusan abandono municipal

En este contexto, el Gobierno de Córdoba, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, informó que el riesgo de incendios es extremo en toda la provincia. La presencia de vientos de mediana intensidad y la baja humedad relativa generan condiciones propicias para el desarrollo y propagación de focos ígneos.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, solicitó a vecinos y turistas extremar los recaudos, evitar hacer fuego en lugares no permitidos y dar aviso inmediato ante la detección de cualquier columna de humo, para permitir una rápida intervención de los equipos de emergencia.