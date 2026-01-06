Denunciaron robos en la casa donde Pablo Laurta cometió el doble femicidio en Córdoba

La vivienda de barrio Villa Serrana, en Córdoba, donde Pablo Laurta asesinó a su expareja Luna Giardina (24) y a su exsuegra Mariel Zamudio, fue víctima de tres robos consecutivos. La denuncia la realizó Laura Giardina, hermana de la joven asesinada, quien expresó su preocupación por la falta de custodia policial efectiva sobre la propiedad.

"A la casa le habían asignado una custodia policial pero ahora por Fin de Año no se cumplió como debería haberse cumplido. Aparentemente la custodia no estaba o estaba en ciertos momentos y en otros no", explicó Laura en diálogo con El Doce. La mujer detalló que habrían sido tres los asaltos a la vivienda durante el período de fiestas.

Lo más doloroso de la situación es que los familiares de las víctimas no tienen autorización para ingresar a la propiedad ni siquiera para recuperar objetos con valor emocional. "No podemos, no tenemos acceso como familiares y es preocupante", lamentó Laura Giardina.

La imposibilidad de acceder a la vivienda contrasta con la facilidad con la que los delincuentes ingresaron al lugar. "O no se está cumpliendo la consigna o da a dudar de que la consigna se da vuelta y entran por atrás", señaló la hermana de Luna, en referencia a las sospechas sobre el actuar policial.

La casa está a nombre del femicida

Laura Giardina reveló que la propiedad se encuentra cerrada y que la familia no puede ingresar porque Laurta "en su momento logró poner esta casa a su nombre bajo violencia". "El dueño anterior era mi padre y de alguna forma terminó a nombre de él", explicó.

La hermana de la víctima subrayó la paradoja legal que enfrentan: "Si nosotros entramos sin autorización como están haciendo los ladrones vamos a tener problemas siendo que todo lo que está dentro es de mi hermana, de Mariel y del niño".

Pablo Laurta irá a juicio por los crímenes de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba

Marina Romano, abogada de la familia Giardina, reclamó la intervención del Ministerio de Justicia provincial para lograr que la propiedad vuelva a manos de los familiares de las víctimas. "Desde la perspectiva legal él sigue siendo el titular registral", concluyó la letrada, quien también explicó que "dentro de la violencia que Laurta ejerció sobre Luna, la convenció de poner la propiedad bajo su nombre".

Laurta espera juicio en Cruz del Eje

El triple homicida permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, donde espera el juicio en su contra. Está acusado de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género contra su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio. Los crímenes ocurrieron a principios de octubre de 2025 en barrio Villa Serrana.

Tras el doble asesinato, Laurta, de nacionalidad uruguaya, secuestró a su hijo de 5 años. Antes había asesinado al taxista Martín Palacio, a quien descuartizó y descartó para robarle el auto y trasladarse hasta Córdoba para cometer el doble femicidio.