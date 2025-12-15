Pablo Laurta irá a juicio por los crímenes de su ex pareja y su ex suegra en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó este lunes que el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio de la causa contra Pablo Rodríguez Laurta por los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad en contra de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

La decisión cierra la etapa de instrucción de uno de los casos de femicidio más conmocionantes de 2025 en la provincia. Los hechos ocurrieron el 11 de octubre pasado en una vivienda del barrio Villa Serrana, al noroeste de la ciudad de Córdoba, donde Luna Giardina (24) y su madre, Mariel Zamudio (50), fueron encontradas sin vida con heridas de bala.

Laurta, ciudadano uruguayo y fundador del colectivo antifeminista "Varones Unidos", permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje desde su captura el 12 de octubre en Gualeguaychú, Entre Ríos, tras una intensa búsqueda que incluyó la activación del Alerta Sofía por el secuestro de su hijo de cinco años, quien fue rescatado sano y salvo.

El crimen y la fuga

Según la investigación, en la mañana del sábado 11 de octubre, Laurta se dirigió a la vivienda de su ex pareja en barrio Villa Serrana y asesinó a tiros a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio. Los vecinos escucharon detonaciones aproximadamente a las 10 de la mañana, pero el hallazgo de los cuerpos ocurrió recién por la tarde, cuando se desactivó el botón antipánico que portaba Giardina al descargarse la batería.

Un vecino del barrio había relatado que conocía al acusado desde el año anterior: "En octubre tuvo una secuencia muy fea: estuvo varios días durmiendo sobre el tanque de agua de la casa, acosándola a Luna. Mariel pedía auxilio, gritaba desesperada", declaró el testigo tras el crimen.

El operativo de búsqueda involucró a las policías de Córdoba y Entre Ríos. La captura se concretó en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se había refugiado luego del crimen antes de intentar cruzar a Uruguay con su hijo.

Historial de violencia y denuncias desestimadas

Luna Giardina había denunciado a Laurta por violencia de género en múltiples ocasiones. La joven había escapado de Uruguay casi tres años antes del femicidio, tras un intento previo de ahorcamiento por parte de su ex pareja. A pesar de contar con una orden de restricción y un botón antipánico, las medidas de protección resultaron insuficientes.

En su denuncia, Giardina relató los abusos que sufría: "Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que no quiero... No me dejaba trabajar, tener redes sociales ni teléfono. Cuando estaba embarazada me pegaba cachetadas que decía que 'no eran golpes' porque no eran fuertes".

En febrero de 2024, Laurta fue detenido por hostigar a Giardina, llegando a vivir tres días escondido en el techo de su casa. Sin embargo, un informe psicológico y psiquiátrico de enero de 2024 había concluido que Laurta se encontraba "estable anímicamente" y no representaba un "riesgo cierto e inminente" para sí o para terceros, por lo que fue liberado.

La indagatoria y elevación a juicio

El 23 de octubre, Laurta fue indagado de manera presencial en los Tribunales II de Córdoba ante el fiscal Reyes. Durante la audiencia, que duró poco más de una hora, el acusado se negó a responder preguntas sobre los hechos que se le imputan.

"Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual de 1 turno y el pedido de restitución internacional de su hijo", informó el Ministerio Público Fiscal tras la indagatoria. Esas denuncias habían sido archivadas por considerarse falsas.

Durante sus traslados, Laurta intentó justificar sus actos con frases como "todo fue por justicia" y "yo fui a rescatar a mi hijo", en alusión a sus infundadas acusaciones de que el niño estaba en peligro.

Con la elevación a juicio dispuesta por el fiscal Reyes, la causa pasará ahora a la etapa del debate oral. De ser condenado por los delitos de homicidio calificado, Laurta enfrenta pena de prisión perpetua. Los cargos incluyen homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género (femicidio), alevosía y criminis causa, además de violación de domicilio.

La fecha del juicio oral será establecida por la Cámara Criminal correspondiente en las próximas semanas.

La investigación también vincula a Laurta con el asesinato de Martín Sebastián Palacio, un remisero de 49 años que lo trasladó desde Concordia hacia Córdoba días antes del doble femicidio. El cuerpo de Palacio fue hallado descuartizado en dos puntos rurales de Entre Ríos, separados por más de 200 kilómetros. Los nuevos informes forenses confirmaron que fue asesinado de un disparo en la cabeza.

En Entre Ríos, la Justicia le dictó 120 días de prisión preventiva por homicidio criminis causa en ese caso. El vehículo de Palacio fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro en Córdoba, lo que permitió a los investigadores reconstruir el recorrido del acusado.