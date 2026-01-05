Los glamping, una modalidad de alojamiento que se convierte en tendencia

Para quienes buscan salir de lo de siempre y vivir el verano de una manera distinta, el glamping aparece como una opción cada vez más elegida. Combina el contacto directo con la naturaleza con el confort justo para descansar de verdad, sin resignar comodidad ni servicios.

Si bien en algún momento el glamping era algo no tan común, hoy las propuestas de este tipo de alojamiento son infinitas, ya que hay en prácticamente todas las provincias del país. El buscador de este tipo de alojamientos Glamping South, contabiliza más de 400 en todo el continente. Allí se pueden consultar servicios, disponibilidad, precios y hasta contratar experiencias turísticas que tienen a este tipo de alojamientos como protagonistas.

Entre las distintas propuestas, que reúnen características para una escapada ideal en este verano con naturaleza, confort y la posibilidad de disfrutar del río o el mar, en Córdoba destacan dos.

Geo Glamping, en Capilla del Monte

Está a los pies del cerro Uritorco y ofrece una experiencia de alojamiento ecológico en un entorno de más de ocho hectáreas de monte serrano. Sus cuatro domos de estilo viajero vintage, con capacidad para dos o tres personas, incluyen baño privado, ropa blanca, amenities y desayuno, además de espacios compartidos como un living con electrodomésticos y asadores al aire libre.

El predio también cuenta con una piscina con vistas al atardecer y un local gastronómico que prioriza ingredientes frescos y saludables.

Tarifas: para dos viajeros $109.500 por noche; para tres viajeros $135.000 la noche, y para

cuatro viajeros $160.000. Estadía mínima tres noches y 10% off para reservas de cuatro noches en adelante.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/cordoba/capilla-del-monte/geo-glamping-capilla-del-monte-cordoba/

El Mirador - Mar Chiquita

Está a orillas de la imponente laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza y es un glamping de domos de lujo que invita a vivir unas vacaciones inmersas en la naturaleza sin resignar comodidad. Cada domo está equipado con camas king size, baño privado, aire acondicionado y Wi-Fi, y fueron diseñados para ofrecer un ambiente exclusivo y relajante con vistas panorámicas únicas y puestas de sol inolvidables sobre la laguna.

La estadía incluye pensión completa con menús gourmet que destacan ingredientes regionales preparados por chef y la posibilidad de realizar actividades al aire libre, como paseos en bote, senderismo, cabalgatas y avistaje de aves.

Tarifas: por noche, con todo incluido, US$275 dólares para una persona; US$350 para dos; US$425 para tres, y US$500 para cuatro.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/el-mirador-mar-chiquita-cordoba/

Domos Park - Mar de las Pampas

¿Dormir bajo las estrellas a orillas del mar? Es la experiencia que ofrece Domos Park, un glamping sobre el mar en Colonia Marina. Combina la tranquilidad del bosque y el sonido de las olas con un confort único. El complejo cuenta con domos modernos, diseñados para hasta dos personas con cama en formato King o Twin, baño privado, aire acondicionado, ropa blanca y amenities, todo pensado para una experiencia de descanso distinta y cercana a la naturaleza.

El desayuno está incluido con la estadía y tiene espacios comunes donde se puede almorzar o disfrutar de unos tragos al atardecer.

Tarifas: tomando dos noches $440.000 la noche en base doble y tomando tres noches $400.000 la noche en base doble.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/buenos-aires/mar-de-las-pampas/domos-park-playa-experience-mar-de-las-pampas-buenos-aires/

Chaná Timbú Eco Glamping - Delta

Este es un refugio sustentable inmerso en un entorno natural a orillas del río Paraná, en la zona de Paraná de las Palmas, a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires. Diseñado como un pequeño complejo familiar, este glamping ofrece una experiencia de conexión profunda con la naturaleza sin renunciar a comodidades esenciales: cada carpa de estilo campamento cuenta con cocina equipada y baño privado y la estadía incluye desayuno personalizado según las necesidades de cada huésped. La bio-construcción del lugar utiliza materiales del propio ecosistema y respeta el medio ambiente.

Tiene actividades al aire libre como caminatas, cabalgatas, excursiones de pesca o paseos en kayak por el río y en temporada también hay piletas privadas y de uso común frente al agua. El lugar ofrece opciones gastronómicas personalizadas —desde almuerzos y cenas gourmet saludables hasta un frigobar de snacks— y propone experiencias de bienestar como yoga, reiki y masajes, ideales para unas vacaciones distintas en contacto con la naturaleza.

Tarifas: Una noche, de lunes a jueves $150.000, y dos noches $250.000 (no incluyen desayuno). Experiencia esencial fin de semana (de viernes a domingo con late check out) $330.000. Resto de experiencias de dos noches (que incluyen comidas y actividades) $700.000.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/buenos-aires/parana-de-las-palmas/chana-timbu-eco-glamping-buenos-aires/

Costa Traful - Villa Traful, Neuquén

Está situado a orillas del lago Traful, rodeado por un paisaje de montañas, bosque nativo y aguas cristalinas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El complejo se extiende sobre más de tres hectáreas de parque con playa propia, de más de 400 metros de costa.

Además de ser un lugar ideal para relajarse en familia o en pareja, Costa Traful propone múltiples actividades al aire libre que potencian la experiencia de vacaciones: desde paseos por la costa y caminatas por senderos naturales hasta avistaje de aves, cabalgatas, excursiones lacustres y pesca deportiva en las cristalinas aguas del lago.

Tarifas: carpa glamping para 4 personas US$180 la noche y para dos personas US140 la noche.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/neuquen/villa-traful/costa-traful-villa-traful-neuquen/

Domos Moquehué - Villa Pehuenia, Neuquén

Es un glamping exclusivo ubicado en Villa Pehuenia-Moquehué, un destino patagónico que combina lagos de aguas turquesa, montañas y bosques de araucarias centenarias. Este alojamiento propone estancias en domos transparentes y confortables integrados al paisaje, pensados para que los visitantes puedan descansar sintiendo la naturaleza desde adentro. Cada domo cuenta con cama matrimonial, baño privado y deck exterior, ideales para disfrutar del entorno natural con privacidad y tranquilidad, sin renunciar a servicios esenciales.

También ofrece acceso cercano a actividades imperdibles de la zona: senderismo por bosques y cerros, paseos en kayak por lagos cercanos, pesca deportiva y avistaje de aves, así como excursiones guiadas para explorar rincones de belleza natural poco conocidos.

Tarifas: $145.000 la noche para dos personas con desayuno. Estadía mínima dos noches.

Más información: https://glampingsouth.com/glamping/argentina/neuquen/moquehue/domos-moquehue-villa-pehuenia-neuquen/