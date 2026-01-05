Una esquina de Nueva York en Córdoba: los bagels neoyorquinos que son furor a metros del Buen Pastor

Nueva York aterrizó en Nueva Córdoba con la apertura de The Bagel Side, el primer local especializado en bagels neoyorquinos de la ciudad. El emprendimiento abrió sus puertas en San Lorenzo 163, a media cuadra del Paseo del Buen Pastor, con una propuesta que buscó replicar no solo un producto icónico, sino también una experiencia inspirada en la vida cotidiana de Manhattan. Aromas a pan recién horneado, estética urbana y una receta fiel al estilo original definen la identidad del espacio.

Cuánto cuesta comer y tomar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026: los precios dentro del evento

Detrás del proyecto estuvieron tres amigos, dos cordobeses y un socio radicado en Estados Unidos, que articularon el negocio a partir de roles bien definidos. Mateo Sandrone, uno de los fundadores, explicó cómo se gestó la marca y la lógica de trabajo que sostuvo el crecimiento inicial del local. “TBS surge entre tres amigos. Uno de nosotros vive en Nueva York hace varios años y los otros dos somos de Córdoba, que somos los que estamos más en la diaria del proyecto. Entre los tres nos complementamos muy bien, cada uno con un rol definido y un aporte estratégico distinto”, afirmó.

La idea nació del cruce entre la admiración por la cultura neoyorquina y la detección de una oportunidad concreta en el mercado gastronómico local. Según relató Sandrone, el bagel es un alimento cotidiano en Nueva York, presente en desayunos, almuerzos rápidos y comidas al paso, pero hasta ahora no formaba parte del consumo habitual en Córdoba. Esa ausencia fue el punto de partida para desarrollar una propuesta que respetara la receta original y el proceso tradicional.

La elección del lugar también respondió a una decisión estratégica y simbólica. El local se instaló en uno de los puntos más transitados y reconocidos de la ciudad, con circulación constante de vecinos y turistas. “El local está en San Lorenzo 163, a media cuadra del Buen Pastor. Elegimos ese lugar porque nos parecía un punto muy referencial de la ciudad, muy cerca de un espacio icónico, y porque invitaba a vivir esta idea de tener una experiencia distinta, casi como salir un rato a Nueva York”, explicó uno de los fundadores.

La propuesta de The Bagel Side se apoyó en la búsqueda de una experiencia integral que fuera más allá del producto. “Nos interesa mucho eso: no solo vender un producto, sino generar una experiencia neoyorquina a través del bagel. Trabajamos muchísimo en el producto, somos muy insistentes con la calidad y con que salga siempre bien”, sostuvo Sandrone.

Cierre de calles y portones en Villa Allende: vecinos apelan el fallo judicial y alertan por riesgos urbanos

Uno de los diferenciales centrales del emprendimiento fue el método de elaboración. A diferencia de otras versiones adaptadas, los bagels se producen bajo el proceso clásico de Nueva York, que incluye el hervido previo y el horneado posterior. “Hoy no hay nadie que haga el bagel de la forma en que lo hacemos nosotros, con el proceso clásico neoyorquino, que es hervido y después horneado. Eso hace que el pan sea completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a consumir”, remarcó.

A ese proceso se sumaron combinaciones tradicionales, típicas de los locales históricos de Nueva York, junto con opciones propias pensadas para el paladar local. La respuesta del público acompañó desde el inicio, tanto en el local físico como en el plano digital. “La recepción viene siendo muy buena, tanto en el local como en lo virtual. La gente vuelve, recomienda, y eso para nosotros es clave”, señaló el fundador.

The Bagel Line

En línea con esa fidelización, The Bagel Side implementó un sistema inspirado en la cultura urbana neoyorquina. Se trata de The Bagel Line, una tarjeta que simula el formato de una tarjeta de subte, donde cada compra suma un sello hasta completar diez bagels y acceder a uno de regalo. “En apenas un mes de apertura ya hay muchas personas que están muy cerca de completarla, e incluso algunas que ya lo lograron”, destacó Sandrone.

Con el primer mes de funcionamiento consolidado, el equipo definió un plan de crecimiento a corto y mediano plazo. El objetivo es abrir al menos dos nuevos locales en Córdoba durante el próximo año, para luego avanzar hacia el interior provincial y evaluar un esquema de franquicias estratégicas a largo plazo.

El proyecto se desarrolló en un contexto desafiante para el sector gastronómico, pero con una lectura optimista del mercado local. “Sabíamos que emprender gastronómicamente en Córdoba no es fácil, pero también confiamos en que el público cordobés hoy está mucho más abierto a nuevas propuestas. El mercado gastronómico crece cada vez más y estamos muy contentos de que la gente nos acompañe en esta iniciativa”, cerró Sandrone.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 5 de enero

Con una receta clásica, una estética urbana marcada y una ubicación estratégica, The Bagel Side logró instalar en pocas semanas un pedazo de Nueva York en el centro de Córdoba. La propuesta se consolidó como una experiencia que combina identidad cultural, elaboración artesanal y una nueva forma de consumir gastronomía urbana en la ciudad.