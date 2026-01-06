Paraísos naturales de Córdoba: qué hacer este verano en Jesús María, Río Ceballos y Mina Clavero

Con la llegada del verano, las sierras de Córdoba vuelven a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país. Ríos, reservas naturales, paisajes serranos y propuestas gastronómicas convierten a distintos puntos del mapa provincial en verdaderos paraísos para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y actividades al aire libre sin recorrer grandes distancias.

Desde el norte hasta el oeste cordobés, intendentes y responsables de turismo coinciden en destacar espacios emblemáticos que resumen la identidad de cada localidad y se consolidan como visitas imperdibles durante la temporada estival.

Jesús María

En el norte cordobés, Jesús María combina historia, patrimonio y espacios verdes con una particularidad poco frecuente: una reserva natural a pasos del microcentro. Así lo destacó el intendente Federico Zárate al momento de recomendar un lugar imperdible.

“La Reserva Natural Parque del Oeste es llegar a Jesús María, estar en el microcentro, caminar menos de cinco minutos y adentrar a una de las reservas naturales más importantes de Córdoba”, explicó. Se trata de un espacio con “un microclima diferente” que permite disfrutar del río en un entorno natural, sin alejarse de la ciudad.

“Entrás a una reserva natural estando prácticamente en pleno centro de Jesús María y la verdad que te permite desconectar, entrar en un ecosistema totalmente diferente”, afirmó. La propuesta se complementa con la oferta cultural y gastronómica local. “Venir con tiempo, poder disfrutar de la reserva, comer una parrilla en Jesús María también tiene todo su ritual”, señaló.

Además de otros atractivos históricos y culturales como el Museo Jesuítico Nacional, patrimonio de la humanidad con más de 400 años, el Museo del Festival, el Museo Virondi, la Torre de los Cuatro Pétalos, la Casa de Armas, el Camino Real y la Posta de Sinsacate. “Es una ciudad con mucha historia y con muchas alternativas para poder disfrutar de este verano”, resumió.

Mina Clavero

En el Valle de Traslasierra, Mina Clavero se consolida como uno de los destinos más elegidos del verano cordobés, con una oferta natural que gira en torno al agua y la cercanía entre los distintos atractivos. Alberto Pérez, director de Turismo, destacó como principal fortaleza la variedad de ríos y balnearios.

“Mina Clavero tiene por excelencia una gran cantidad de balnearios”, afirmó, y explicó que la localidad cuenta con tres ríos de características diferentes. “Uno de agua fría, otro de aguas tibias, y cuando se unen forman un tercer río con aguas templadas”, detalló.

Cada uno ofrece experiencias distintas: paredones, cascadas y profundidad para nadar; sectores abiertos y accesibles para familias, como el río Panaholma; y el río Los Sauces, con playas de arena de casi 100 metros de ancho. “Es una oferta de recurso natural muy grande”, aseguró.

Uno de los valores diferenciales del destino es la cercanía. “Cualquiera de los tres puntos podés ir caminando, porque está todo muy cerca”, explicó, y destacó que eso reduce costos, facilita el descanso y aporta tranquilidad al visitante. “Pasas de estar sentado en un bar, caminar cinco minutos y estar en medio del agua”, resumió.

La propuesta se completa con el acceso a la montaña por el Camino Viejo de las Altas Cumbres y el recorrido por el Camino de los Artesanos y alfareros, donde se produce la cerámica negra, representativa de Córdoba y única en el país.

Río Ceballos

En Sierras Chicas, Río Ceballos se consolida como un destino que combina naturaleza, actividades al aire libre y servicios turísticos. Marcelo Ottonello, el Director de Turismo, destacó como imperdible el Dique La Quebrada.

“Lo que no se pueden perder es el dique de La Quebrada, hacer algún tipo de actividad náutica como canotaje, o ir y sentarse a la orilla del lago, tomar unos mates y disfrutar del paisaje”, señaló. También recomendó las caminatas hacia cascadas y senderos serranos, ideales para recorrer durante el verano.

La experiencia se completa con la oferta gastronómica local. “Van a encontrar un buen plato servido, buena atención y además van a comer barato”, aseguró.