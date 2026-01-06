Los Reyes Magos llevaron juegos, arte y obsequios a hospitales de Córdoba

En el marco del Día de Reyes, los Reyes Magos realizaron una recorrida por distintos centros de salud de la ciudad de Córdoba, donde compartieron actividades artísticas, juegos y regalos con niñas y niños internados, acompañando también a sus familias. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, y continuará durante la tarde con propuestas abiertas a la comunidad.

La jornada comenzó por la mañana en el Hospital Municipal Infantil, ubicado en barrio Alta Córdoba, continuó en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús y concluyó en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. En cada uno de los espacios se desarrollaron intervenciones culturales pensadas especialmente para las infancias, con música, recreación y obsequios.

La propuesta fue organizada de manera articulada por el Gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad de Córdoba, con el objetivo de llevar ilusión y acompañamiento a niñas y niños que atraviesan situaciones de salud complejas.

Durante la recorrida, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó la importancia de sostener este tipo de acciones. “Estar en los hospitales acompañando a niños y niñas que la están peleando es fundamental”, expresó, y remarcó que la cultura debe estar presente en todos los ámbitos. “La cultura es transversal a todos los sectores del Gobierno. Es importante que estemos en los hospitales, en los festivales, en los teatros, en los carnavales y en cada evento que tenga nuestra ciudad”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, señaló que la iniciativa permitió acompañar tanto a los pacientes internados como a quienes asistieron a los hospitales por controles o vacunación. “Queremos ver a los niños felices y por eso impulsamos actividades como esta, para estar cerca de ellos y de sus familias en momentos que no son fáciles”, sostuvo.

Desde el ámbito sanitario, el director del Hospital Pediátrico Niño Jesús, Rafael Sánchez Bocco, remarcó que este tipo de acciones impactan positivamente en los tratamientos. “El acompañamiento que realiza la Provincia a través de estas acciones les saca una sonrisa a los niños y nos ayuda muchísimo a mejorar su situación de salud”, afirmó.

La jornada continuará durante la tarde con actividades abiertas a las familias. A las 18 horas, en el Paseo del Buen Pastor, los Reyes Magos realizarán una intervención artística con regalos y globología. Más tarde, a las 20 horas, el Cine Móvil ofrecerá una función especial de “Cine en familia bajo las estrellas”, con la proyección de cortos de Juan Pablo Zaramella y la película “Gigantes”.