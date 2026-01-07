Calendario escolar 2026 en Córdoba: se definieron las fechas del inicio de clases y vacaciones de invierno

El calendario escolar 2026 en Córdoba ya quedó definido tras la resolución adoptada por el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, que estableció el cronograma del ciclo lectivo para las 24 provincias del país.

En el caso de Córdoba, el inicio de las clases está previsto para el 2 de marzo, en línea con el acuerdo federal que fija un mínimo de 190 días de actividad escolar.

La desnutrición camuflada: crecer en Córdoba sin los nutrientes para desarrollarse

La elaboración del calendario se dio luego de oficializar los feriados nacionales y provinciales. El objetivo es garantizar previsibilidad para el sistema educativo y asegurar un umbral común de días de clases, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Córdoba en 2026

En Córdoba, el receso invernal tendrá lugar del 6 al 17 de julio, un período que la provincia compartirá con Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Las fechas difieren de otros distritos, como Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde las vacaciones se extenderán desde el 20 al 31 de julio.

La Procuración Penitenciaria comenzaría a funcionar en abril, después del estreno del sistema de flagrancias

En cuanto al cierre del ciclo lectivo, el calendario oficial establece que las clases finalizarán el 18 de diciembre en Córdoba, en sintonía con la mayoría de las provincias del país. Algunas jurisdicciones, como Buenos Aires y Mendoza, prolongarán el ciclo hasta el 22 de diciembre, mientras que La Pampa lo hará hasta el día 23.

Con este cronograma, el sistema educativo cordobés se prepara para el inicio del ciclo 2026 con fechas ya definidas, un factor clave para la organización de escuelas, docentes y familias, en un contexto donde el cumplimiento del calendario escolar se mantiene como uno de los principales objetivos de la política educativa nacional.