Vacaciones en Brasil: dónde consultar qué playas están contaminadas

Los miles de argentinos que viajen este verano a disfrutar de sus vacaciones en Brasil deben tomar algunas precauciones ya que algunas de sus playas podrían estar contaminadas y no aptas para el baño.

Playas contaminadas

El Instituto de Medio Ambiente monitoreó 259 puntos en el Estado de Santa Catarina, uno de los más visitados por los argentinos.

El resultado del último informe con datos del 28 de diciembre al 2 de enero fue que el 67,2% de los sitios, entre ellos sectores de las playas de Camboriú, Bomba, Bombinhas y Florianópolis, son aptos para bañarse, según una nota del sitio Ruido.org.

“La cantidad de sitios aptos para bañarse disminuyó respecto de la semana pasada, cuando se había registrado un porcentaje de 75,7%”, precisó el artículo del periodista Lucas Viano.

Cuáles son los efectos para la salud

Además los especialistas advirtieron que bañarse en aguas no aptas pueden provocar enfermedades tales como gastroenteritis, hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea, dermatitis, conjuntivitis, otitis y del tracto respiratorio.

Una de las más frecuentes es la gastroenteritis, cuyos síntomas son diarrea, dolor de estómago, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y fiebre.

En los estados de Santa Catarina y Sao Paulo hubo un brote de gastroenteritis viral en 2025.

La Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (Cetesb) explicó que “el hecho de que la playa sea inadecuada no significa que todo el que se bañe en ella contraiga alguna de estas enfermedades” y que “esto depende de las condiciones inmunológicas de cada persona y del tipo de exposición”.

Matheus Bonfim, director de Comunicación del Instituto de Ambiente en Red, entidad responsable del Programa Bandera Azul en Brasil, afirmó que “en esta temporada, Brasil ha intensificado los esfuerzos de monitoreo y la difusión del estado de las playas para informar a los turistas y a la población local sobre la calidad del agua”.

“Sin embargo, en algunas regiones, la infraestructura de saneamiento básico sigue siendo un desafío”, aclaró.

Qué evitar para no enfermarse

Bañarse en agua de mar considerada no apta.



Bañarse en el mar después de lluvias muy intensas.



Bañarse en canales, arroyos o ríos que desembocan en el mar.



Tragar agua de mar.



Algunas playas de Brasil acostumbran indicar si el agua es apta para el baño con una bandera verde o azul y una roja, si no es apto.

Cuáles son los sitios para consultar el estado de cada playa