Qué hacer en Córdoba este verano: exposiciones, museos y ferias al aire libre

Con una programación diversa, accesible y pensada para vecinos y turistas,la Municipalidad de Córdoba despliega durante enero y febrero una amplia agenda cultural que invita a recorrer museos, centros culturales y ferias de la ciudad. Las propuestas incluyen exposiciones de arte contemporáneo, patrimonio histórico, artesanías y memoria cultural, con horarios especiales de verano y, en su mayoría, entrada libre y gratuita.

Casa de Pepino: arte, memoria y territorio

En el corazón del barrio Güemes, la Casa de Pepino (Fructuoso Rivera 287) ofrece dos exposiciones que dialogan con la historia del espacio y su entorno.

Por un lado, “Infancia, huella y materia”, de Anahí Maldonado, propone una experiencia sensible que invita a detener el ritmo cotidiano y conectar con la memoria, las texturas y la identidad profunda del barrio. La muestra podrá visitarse hasta marzo de 2026.

En paralelo, “Puerto Inspirado. 20 años del Centro Cultural Casa de Pepino” celebra dos décadas de arte, comunidad y memoria desde la reapertura del espacio en 2005. La exposición reúne obras de más de 20 artistas y propone un recorrido por las expresiones que habitaron sus salas, junto a líneas de tiempo que reconstruyen la historia de la Casa, del antiguo Pueblo Nuevo y de La Cañada. Incluye además un espacio participativo de memoria dedicado a artistas y gestores culturales. Se puede visitar hasta fines de febrero de 2026, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

Museo Iberoamericano de Artesanías

A pocas cuadras, el Museo Iberoamericano de Artesanías (Belgrano 750) exhibe hasta el 30 de enero una muestra de velas artesanales realizadas por el artesano Pablo Savtori, elaboradas con distintas técnicas y materiales reciclados.

Durante enero, el museo abre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, y sábados, domingos y feriados de 16:00 a 20:00.

Museo Metropolitano de Arte Urbano

En Plaza España, el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) presenta dos exposiciones que se podrán recorrer durante todo el verano.

En el primer subsuelo, “Gráfica que siente”, del artista y diseñador Miauri, explora la intersección entre lo emocional, lo político y lo visual a través del diseño gráfico contemporáneo, con posters, fanzines, remeras y calcomanías que recuperan figuras populares de la cultura argentina.

En el segundo subsuelo, “Ensayo para un archivo colectivo” es una instalación retrospectiva de La Casa Mutante que reúne pinturas, registros audiovisuales, dibujos y objetos producidos entre 2020 y 2025, conformando un archivo vivo sobre las formas de habitar y sostener lo colectivo en Córdoba.

Ambas muestras estarán disponibles hasta febrero de 2026. El MMAU abre de martes a viernes de 12:00 a 21:00, y sábados, domingos y feriados de 14:00 a 21:00. Además, se realizan visitas guiadas los jueves y viernes a las 17:00 y a las 18:30, con inscripción previa por correo electrónico.

Museo Genaro Pérez

El Museo Genaro Pérez (General Paz 33) ofrece durante el verano un recorrido por tres exposiciones vinculadas a su Colección Permanente.

“Un jardín con espinas”, con curaduría de Omar Alejandro Olivera, aborda el género del desnudo desde distintas técnicas y estilos; “P/A”, curada por Emanuel Barrionuevo, propone una reflexión sobre el grabado como lenguaje y proceso creativo; y “Cuadros bajo la lupa” permite conocer el trabajo de restauración de dos retratos de Andrés Piñero.

A estas propuestas se suma “Pipí Cucú, Dto6. 20 años evereadymading / Buscando a Magoya tour”, una experiencia multisensorial que ocupa distintos espacios de la planta alta del museo. Durante enero y febrero, el museo abre de martes a domingos de 9:00 a 19:00.

Museo Juan de Tejeda y Cripta Jesuítica

Para quienes se interesan por el arte sacro, el Museo Juan de Tejeda (Independencia 122) presenta una intensa programación de muestras temporarias.

En la sala principal se exhibe “Fragmentos del Paraíso”, que incorpora nuevas obras de Oscar Suárez en diálogo con un óleo cuzqueño del siglo XVII de la Inmaculada Concepción, perteneciente al Monasterio Santa Catalina de Siena, exhibido por primera vez al público. Además, “Tras bambalinas” revela el detrás de escena del montaje de estas exposiciones a través de registros fotográficos.

Durante enero y febrero, el museo abre de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y ofrece visitas guiadas diarias a las 12:00. La entrada general tiene un valor accesible con tarifas diferenciadas para residentes, jubilados y extranjeros.

En tanto, la Cripta Jesuítica (Avenida Colón 100) alberga la Muestra de Iconos Iluminados, una propuesta que fusiona iconografía bizantina y vitraux góticos mediante vidrio, luz y sonido. La exposición estará abierta hasta el 30 de enero, en horario de 9:00 a 17:30.

Museo de la Industria

El Museo de la Industria (Libertad 1130), en barrio General Paz, se suma a la agenda estival con horarios especiales y visitas guiadas. El espacio permite recorrer la historia industrial de Córdoba y del país a través de su colección permanente, el emblemático edificio ferroviario que lo alberga y la Casa Giratoria, patrimonio cordobés. Abre de martes a viernes de 8:00 a 14:00, y sábados y domingos de 9:00 a 19:00.

Casona Municipal y ferias de verano

La Casona Municipal (General Paz 395) presenta la muestra “Enfloradas”, del Colectivo de Mujeres Bordadoras, en el marco de Ancestra – Arte portátil 2025. La exposición narra historias de mujeres a través del bordado y el lenguaje de las flores, y podrá visitarse hasta el 9 de marzo con entrada gratuita.

Como complemento, durante el verano funcionan las Ferias de Güemes y la Tienda Creativa. Las ferias abren de 17:00 a 23:00 y ofrecen producción local, arte y contacto directo con artesanos en un recorrido por el barrio y la Cañada. La Tienda Creativa, ubicada en el Cabildo, reúne emprendimientos de diseñadores locales y abre de lunes a sábados de 10:00 a 14:00.