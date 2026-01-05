Carli Jiménez proyecta tres "Orfeo" para la escena de eventos de Córdoba

El 2026 será un año central para el desarrollo de nuevos espacios destinados al entretenimiento masivo, con la proyección y gestión de tres grandes estadios que buscan consolidar a Córdoba como un polo cultural y económico de alcance regional. Así lo planteó Carli Jiménez, en diálogo con LA NACION, al detallar una agenda que combina infraestructura, acuerdos estratégicos y una mirada de largo plazo sobre la industria de los eventos.

“El 2026 es el año de la construcción de espacios para el entretenimiento. Antes autorizaban en zonas perdidas, hoy ya entendieron que son fuente de movimiento económico. Vamos a poner esa fortaleza en práctica”, afirmó, al explicar el cambio de enfoque que atraviesa la planificación de este tipo de proyectos.

Uno de los espacios ya confirmados es el Domo Siglo XXI. “El primer espacio es el Domo Siglo XXI, para 5.000 personas, con acento en la experiencia, con opciones de compra de gastronomía que recibirán en la butaca, por ejemplo”, explicó. Según detalló, ese formato permite un abordaje más preciso del consumo: “Con esa capacidad se puede avanzar quirúrgicamente, saber quién es, qué le gusta, qué come el que va”.

El segundo eje del proyecto está vinculado a la gestión de grandes escenarios ya existentes. Jiménez confirmó la firma de un acuerdo para operar el Estadio Único de La Plata. “También firmamos la operación del Estadio Único de La Plata por 10 años”, señaló, y adelantó que la programación incluye dos artistas internacionales que se presentarán en el estadio Mario Alberto Kempes.

El tercer componente de esta estrategia apunta a una proyección internacional. “Pensamos dar un paso internacional, pero más adelante, tal vez en 2027”, indicó. Estos desarrollos se articulan con una estrategia de posicionamiento más amplia para la provincia. “Es parte de proyectar un posicionamiento de Córdoba como eje cultural, regional, como un polo educativo”, explicó.

En ese marco, Jiménez subrayó el impacto de la economía naranja en el empleo y la actividad económica. “Córdoba tiene muchísimo para dar y para brindar. La economía naranja genera empleo, mueve dinero. Pero hay que seguir trabajando para que se comprenda, para que se vea así”, sostuvo. Finalmente, planteó la postura del sector privado frente al rol del Estado. “Los privados no queremos que nos den plata desde el Estado, sino que no nos pongan palos en la rueda”