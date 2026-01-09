App Ciudadana en Córdoba: más de 2.600 denuncias de vecinos por vehículos mal estacionados

La Municipalidad de Córdoba informó que “tras un período de concientización realizado en el mes de octubre, se notificaron a 606 infractores que fueron denunciados por los vecinos a través de la App Ciudadana”.

Desde el 1 de noviembre de 2025, fecha en que se comenzó a aplicar sanciones a dichas infracciones, hasta el 7 de enero de este año, el sistema registró 2.613 denuncias relacionadas con obstruir rampas, garajes o estacionar en espacios reservados para hospitales y personas con discapacidad.

Qué hacer en Córdoba este verano: exposiciones, museos y ferias al aire libre

Denuncias

El 33% de las denuncias fueron desestimadas por alguna inconsistencia (como por ejemplo que la foto no cumpla con las especificaciones solicitadas, o que no se visualiza infracción o patente).

Ranking de Infracciones

Obstruir cocheras ocupa el primer lugar (73%), seguida por el bloqueo de rampas para personas con discapacidad (15%) y ocupar estacionamiento para personas con discapacidad (8%).

Por último estacionar en lugares reservados para hospitales es la falta menos frecuente (4%).

Bum Bum, Cosquín y Jesús María: los festivales que encienden el verano 2026 en Córdoba

Sanciones

Según los antecedentes del infractor, el juez de faltas puede aplicar sanciones elevadas, previstas en el Código de Convivencia de la ciudad, y determinar tareas de trabajo comunitario como acciones complementarias a la multa:

Estacionar frente a una cochera, en la entrada o salida de vehículos , puede costar entre $5.320 (5 UEM) y $165.960 (15 UEM).

Obstruir una rampa para personas con discapacidad está penado con una multa entre $442.560 (40 UEM) y $1.106.400 (100 UEM).

Ocupar lugares reservados para personas con discapacidad tiene una sanción que parte de $221.280 (20 UEM) y puede alcanzar los $553.200 (50 UEM).

Estacionar en lugares reservados para emergencias puede representar entre $221.280 (20 UEM) y $553.200 (50 UEM).

Si el vehículo fue retirado de la vía pública por la Policía de Tránsito, a estos costos se suma el traslado y la estadía diaria en el corralón municipal, que actualmente ascienden a:

Traslado : $35.090

Estadía por día: $9.340

Cómo denunciar y pedir el retiro del vehículo

Los ciudadanos deberán iniciar sesión en la “App Ciudadana” en VEDI con su cuenta de “CIDI” y conceder los permisos necesarios para que la App pueda acceder a la ubicación y a la cámara. Se reserva la identidad del denunciante.

En el reclamo debe constar el motivo, una foto tomada en el momento y que muestre en forma legible la patente y el hecho denunciado.

Las denuncias son procesadas y gestionadas para la eventual remoción de vehículos de lunes a viernes en el horario de 8 a 20. En caso de urgencia fuera de esos días y horarios, comunicarse al teléfono 4285600 interno 7204 de la Guardia de Grúas Municipales.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.

JMP