Desde Córdoba al frente del fuego: casi 90 brigadistas viajan a Chubut para frenar los incendios

Córdoba puso en marcha un operativo de asistencia de alcance nacional y enviará bomberos voluntarios junto a personal especializado del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) a Chubut, donde los incendios forestales avanzan sobre zonas de montaña, ponen en riesgo viviendas y animales, y ya obligaron a evacuar a pobladores y turistas.

Un operativo interprovincial de alto riesgo

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo de Córdoba, Roberto Schreiner, confirmó a Cadena 3 que el despliegue incluirá a 28 agentes del ETAC y 60 bomberos voluntarios, que serán coordinador entre la Federación de Bomberos y las distintas agrupaciones de la provincia.

El escenario que enfrentarán los brigadistas es especialmente complejo. Según lo informado, los principales focos ígneos se desarrollan en áreas próximas a la cordillera, con terrenos irregulares y una densa cobertura vegetal, factores que favorecen una propagación rápida del fuego.

Por ello, el traslado será terrestre, dada la cantidad de equipamiento que se requiere para poder apagar el fuego. Schreiner detalló que los equipos recorrerán entre 1.800 y 2.000 kilómetros utilizando vehículos pertenecientes a los cuarteles y al ETAC, hasta llegar al destino del incendio.

El envío del contingente cordobés se inscribe en un escenario donde los incendios forestales dejaron de ser eventos excepcionales para convertirse en una amenaza recurrente. La magnitud del operativo y la distancia a recorrer reflejan no solo la gravedad de la situación en Chubut, sino también la necesidad de respuestas coordinadas ante emergencias ambientales que superan los límites provinciales.