Infectólogo cordobés recomendó volver a usar barbijo ante el avance de la gripe H3N2

"Cuando llegue la gripe acá sería criterioso usar el barbijo en lugares cerrados donde el aire está viciado". El infectólogo Hugo Pizzi, referente de la medicina en Córdoba, recomendó la medida preventiva ante la circulación de la gripe H3N2, una variante de influenza que se aproxima a Argentina tras provocar saturación hospitalaria en Europa y Oceanía.

El especialista trazó un paralelo con la experiencia de la pandemia de COVID-19 para dimensionar la situación actual: "Cuando vino el COVID venía con una gran capacidad destructiva y no sabíamos cómo defenderlo. Ahora nos han advertido que viene algo más pequeño", dijo en Splendid AM990.

La alerta de Pizzi se sustenta en lo ocurrido en otros países durante los últimos meses. "En Australia se produjo un cambio de la gripe, pasó a Nueva Zelanda y luego a Inglaterra que tuvo tres ciudades con camas en los pasillos de los hospitales. Nos han advertido y hay vacunas que le recomiendo a todo el mundo a aplicarla", explicó el infectólogo.

Esta trayectoria de la H3N2 en el hemisferio sur y su posterior impacto en Europa sirve como indicador de lo que podría suceder en Argentina durante los próximos meses.

Síntomas y tratamiento

Respecto a la sintomatología específica de esta variante, Pizzi detalló las características distintivas: "En general todos conocemos los síntomas de una gripe. En este caso es un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio. Con una buena hidratación y reposo debería poder recuperarse una persona, pero lo ideal es consulta al médico para prevenir efectos más graves".

El especialista enfatizó la importancia de no subestimar los síntomas y recurrir a atención médica profesional para evitar complicaciones que podrían derivar en internaciones.

En cuanto a la prevención, Pizzi destacó que algunas obras sociales han tomado la iniciativa de facilitar el acceso a la inmunización. "Hay algunas obras sociales que decidieron que van a colocar gratuitamente la vacuna porque prefieren hacer ese gasto en vez de gastar en terapias intensivas", indicó.

El médico también mencionó el caso de Mendoza como ejemplo de políticas públicas activas en materia de vacunación: "Mendoza multa a los padres que no aplican la vacuna a sus hijos, 70 familias fueron citadas en la Justicia y todos terminaron vacunando a sus hijos".