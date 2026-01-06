Las ventas crecieron un 0,5% pero el valor del ticket promedio cayó casi un 42%

Las ventas de los comercios minoristas pymes por la llegada de los Reyes Magos 2026 crecieron 0,5% frente a la misma fecha de 2025, medidas a precios constantes. La fecha reflejó un consumo débil y fragmentado, con escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad.

Si bien predominaron las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2x1 y financiamiento en cuotas– no lograron revertir la baja demanda. Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados.

En muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online.

Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto.

Valor del ticket promedio

El ticket promedio de este año fue de $ 36.656. Al compararlo con el ticket promedio de 2025 ($ 48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%. Este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra. En términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior.

A pesar de la amplia disponibilidad de beneficios –incluyendo la aceptación de casi todas las tarjetas, promociones bancarias y planes de hasta 6 y 12 cuotas sin interés en compras de mayor importe– el impacto comercial fue limitado. Predominó el uso de tarjeta de crédito, con una fuerte caída del efectivo y del débito, lo que reflejó un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez. En muchos casos, incluso con múltiples promociones vigentes, el nivel de ventas se mantuvo bajo o apenas moderado.

El comportamiento general mostró un consumo más cauteloso que el de la Navidad y, en varios rubros, Reyes tuvo un desempeño débil o prácticamente inexistente. Si bien en algunos comercios se vendieron más unidades que el año anterior, el valor real de los regalos fue menor, con una clara búsqueda de precios bajos y productos económicos. Factores como la cercanía con las fiestas previas, los gastos acumulados y la competencia del canal online limitaron el alcance de las promociones y redujeron su efectividad.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) entre el 4 y el 5 de enero de 2026 entre 209 comercios de 30 ciudades del país.

Análisis sectorial

De los rubros analizados, tres registraron incrementos, mientras que dos mostraron una caída en comparación con Reyes 2025. La baja se dio en Indumentaria (-2,5%), seguido por Calzado y marroquinería (-1,1%). En contraste, el rubro Librerías creció 5%; Equipos de audio y video, celulares y accesorios incrementaron un 1,1%, y Juguetería subió un 0,9%.

- Calzado y marroquinería. Las ventas del rubro registraron una caída interanual del 1,1% frente a Reyes 2025. El ticket promedio se ubicó en $ 45.727, por encima del promedio general, aunque sin lograr compensar la contracción en las cantidades vendidas.

En términos cualitativos, el desempeño fue discreto y similar al de un día normal. Los comercios señalaron que Reyes tiene una incidencia cada vez menor en este rubro, con consumidores muy cautelosos y focalizados en precios.

- Equipos de audio y video, celulares y accesorios. El sector mostró una suba interanual del 1,1%, alineado con el resultado general. El ticket promedio alcanzó los $ 38.940, ubicándose por encima de indumentaria y librería, aunque lejos de los valores históricos del rubro.

Las ventas se concentraron mayormente en accesorios de bajo y mediano precio, como auriculares, cargadores y periféricos. Los productos de mayor valor, como celulares o equipos más sofisticados, tuvieron muy poca salida.

- Indumentaria. La indumentaria registró una caída interanual del 2,5%, siendo el rubro con peor desempeño relativo en Reyes 2026. El ticket promedio fue de $ 37.595, apenas por encima del promedio ponderado general.

Desde lo cualitativo, los comercios coincidieron en que Reyes no es una fecha relevante para este sector.

- Juguetería. Las ventas crecieron 0,9% interanual, mostrando un desempeño levemente positivo, pero muy moderado. El ticket promedio se ubicó en $ 44.851, uno de los más altos de la muestra. Predominó la compra de juguetes de menor valor, con una clara búsqueda de precios. Varios encuestados señalaron que, aunque se vendieron más unidades, el importe real del regalo fue inferior al del año pasado.

- Librerías. El rubro fue el de mejor desempeño, con un crecimiento interanual del 5%. El ticket promedio alcanzó los $ 30.374, el más bajo entre los sectores relevados. Pese al crecimiento porcentual, los comerciantes describieron un escenario frágil. Hubo más consultas que compras efectivas y una fuerte sensibilidad al precio.