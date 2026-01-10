Tras festejar o manifestar su apoyo en redes sociales por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, al menos 61 personas fueron arrestadas en Nicaragua, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.

Los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados históricos de Maduro, habrían ordenado un operativo de seguridad luego de que el mandatario venezolano fuera capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y trasladado a Nueva York, donde deberá enfrentar un juicio por narcotráfico y otros cargos.

De acuerdo con la organización Monitoreo Azul y Blanco, que documenta violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores se registraron “al menos 61 detenciones arbitrarias”.

Las detenciones se produjeron en ocho departamentos del país. Del total, 49 personas continúan detenidas sin información sobre su situación legal, mientras que nueve fueron liberadas y otras tres permanecieron retenidas de manera temporal.

“Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en comentarios en redes sociales, celebraciones privadas o en la negativa a repetir la propaganda oficial”, denunció la organización integrada por activistas nicaragüenses.

Según Confidencial, diario nicaragüense editado en el exilio, los arrestos ocurrieron en un “estado de alerta” ordenado por Rosario Murillo, que incluyó un refuerzo de la vigilancia en barrios y plataformas digitales.

Por su parte, La Prensa, también editada desde el exilio, señaló que los arrestos estuvieron vinculados a publicaciones a favor del operativo estadounidense contra el mandatario venezolano.