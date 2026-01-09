Venezuela liberó nueve presos políticos y Donald Trump canceló la “segunda oleada de ataques”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este viernes un mensaje en el que ratificó que el gobierno venezolano avanzó con la liberación de presos políticos como una señal de que “busca la paz”. En paralelo, el Gobierno argentino continúa a la espera de precisiones oficiales sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Darío Giuliani, ambos secuestrados y alojados en centros de detención de Venezuela.

A través de una publicación en la red social Truth, el jefe de la Casa Blanca sostuvo: “Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando muy bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción —en una escala mucho más grande, mejor y más moderna— de su infraestructura de petróleo y gas”.

Publicación de Donald Trump en Truth

En esa misma línea, Trump señaló que “Debido a esta cooperación, cancelé la segunda oleada de ataques que se esperaba previamente”, y añadió que “sin embargo, todos los buques permanecerán en sus posiciones por razones de seguridad".

Para cerrar su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó: “Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las grandes petroleras, con las cuales me reuniré hoy en la Casa Blanca”.

Liberación de presos políticos en Venezuela

Durante la jornada del viernes, organizaciones de Derechos Humanos confirmaron la liberación de nueve presos políticos, entre ellos cuatro ciudadanos venezolanos y cinco de nacionalidad española.

Entre los liberados de origen venezolano se encuentran el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirigente político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri; el abogado Alejandro Rebolledo; y el militar Larry Osorio Chía.

Hasta ese momento, los cuatro permanecían detenidos en la cárcel de El Helicoide, en Caracas, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Las excarcelaciones fueron corroboradas por la ONG Foro Penal y por la cuenta Realidad Helicoide.

En tanto, los cinco ciudadanos españoles que están en viaje hacia Madrid fueron identificados como José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispano-venezolana Rocío San Miguel.

Reacción del Gobierno de España

La liberación de los detenidos españoles fue destacada por el Gobierno de España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el presidente Pedro Sánchez calificaron el hecho como “un acto de justicia”.

En declaraciones radiales realizadas este viernes, el canciller español celebró la "nueva etapa que se está abriendo en Venezuela" y expresó su expectativa de que el "nuevo Gobierno continúe por esa senda".

Albares también agradeció el "paso positivo que ha dado la nueva presidenta encargada" y relató que mantuvo contacto telefónico con los excarcelados el jueves. "Todos ellos, sin excepción estaban un poco en estado de shock, porque les informaron de que iban a ser liberados en tiempo real".

"Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en la residencia del embajador de España", detalló el funcionario.

Desde Madrid señalaron además que las autoridades españolas siguen a la espera de que al menos otro ciudadano español "pueda ser puesto en libertad en las próximas horas o en los próximos días", aunque evitaron precisar identidades.

Mientras tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó en su cuenta oficial de la red social X que “los familiares permanecen en las inmediaciones de El Rodeo I, sin recibir información oficial ni confirmación alguna”.

Mensaje en X del Comité por la Libertad de los Presos Políticos venezolanos

En ese mismo comunicado, el organismo añadió: “Exigimos información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica”.

Según datos de la ONG Foro Penal, hasta el 29 de diciembre pasado había 863 presos políticos en cárceles venezolanas, entre ellos 86 extranjeros de distintas nacionalidades. La mayoría de esas detenciones se produjeron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Pedido por la liberación de los argentinos detenidos

La senadora Patricia Bullrich, quien se desempeñaba como ministra de Seguridad al momento del secuestro del gendarme Nahuel Gallo, se expresó a través de la red social X y sostuvo: “Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”.

En el mismo mensaje, agregó: “Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”.

Tuit de Patricia Bullrich sobre la liberación de presos políticos en Venezuela

Bullrich también afirmó: “Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”.

Hasta el momento, el régimen venezolano no brindó información oficial sobre el paradero, las condiciones de detención ni los plazos de liberación de los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Darío Giuliani.

