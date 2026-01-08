Venezuela anuncia la liberación de un “número importante” de presos políticos nacionales y extranjeros

El gobierno de Venezuela anunció este jueves la liberación de un “número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, en lo que definió como un gesto unilateral para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país. La medida fue confirmada por el presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez.

Según informó Rodríguez durante una sesión parlamentaria, los procesos de excarcelación “están ocurriendo desde este mismo momento”, aunque no precisó cuántas personas recuperarán la libertad. La cifra, adelantó, será detallada en las próximas horas por las autoridades.

El titular del Parlamento aseguró que la decisión no hace distinciones de ningún tipo. “No hay diferencias de tinte político, religioso, económico o social. Todas y todos somos venezolanos, nos amparamos bajo el mismo cielo y abrazamos la misma bandera”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un gesto político en un contexto de tensión internacional

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión regional e internacional. Según el gobierno venezolano, la decisión llega apenas cinco días después de un ataque de Estados Unidos contra territorio venezolano, que dejó al menos 100 muertos, de acuerdo con cifras difundidas por el ministro del Interior, Diosdado Cabello. El funcionario aseguró que entre las víctimas hubo civiles, incluidas mujeres y niños.

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos sostienen que en Venezuela permanecen detenidas más de 800 personas consideradas presos políticos, aunque el gobierno rechaza esa denominación.

Quién es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta que reemplaza a Maduro

Durante su intervención, Rodríguez destacó el rol de mediadores internacionales en el proceso y agradeció especialmente al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al gobierno de Catar por su participación en gestiones orientadas al diálogo y la convivencia política.

“Queremos agradecer a quienes han acompañado al pueblo de Venezuela en la defensa del derecho a la paz, la autodeterminación y la convivencia nacional”, señaló el presidente de la Asamblea Nacional.

Por el momento, no se conocen detalles sobre los perfiles de los detenidos que serán liberados ni sobre las condiciones de las excarcelaciones. Desde el oficialismo indicaron que la información completa será difundida una vez finalizado el operativo en curso.

LB