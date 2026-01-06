La senadora nacional Patricia Bullrich respaldó la actuación de Estados Unidos en Venezuela y el apoyo oficial de la Argentina a esta incursión militar. : "Acá hay un régimen en el que vos podés tener dos salidas: una es con sangre, otra es con tiempo, lo decía Perón", dijo. Y argumentó: "Si acá se va a una incursión donde inclusive pueden participar países latinoamericanos, eso termina en un desastre, porque la oposición está fuera del país, es como un sistema cerrado. Hubo como un silencio; es una realidad en la que hay como un statu quo que nadie se anima demasiado a tocar". Fue en el marco de una entrevista radial con la periodista María O'Donnell en el programa "De acá en más", por Urbana Play.

Para la exministra de seguridad, el bombardeo a Caracas no tuvo las características de un acto de guerra tradicional, sino que lo definió como la búsqueda de un individuo con deudas ante los tribunales de Nueva York. "No es una incursión militar, es una incursión policial que tiene como objetivo buscar a un prófugo que no se presenta a la justicia norteamericana", afirmó. "Nosotros consideramos que cuando hay un delincuente, un jefe de una organización narcocriminal, lo que se hace ahí es utilizar la metodología de la justicia", aseguró.

Bullrich comparo la intervención militar en Venezuela con la Segunda Guerra Mundial

Para sostener su postura a favor de las intervenciones militares en el extranjero, la legisladora hizo alusión a a la Segunda Guerra Mundial. "Si hubiéramos seguido la teoría Chamberlain y no la de Churchill, estaríamos en un mundo nazi". Chamberlain fue un primer ministro británico que buscó negociar con Adolf Hitler, con resultados negativos.

Bullrich también comparó la actuación de Estados Unidos al capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con otros casos relevantes de la justicia internacional. "Como cuando Estados Unidos fue a buscar a los miembros de la FIFA que estaban en Suiza, o cuando se dieron procesos como los de Saddam Hussein o los de Gaddafi", enumeró.

Destacó el "silencio" en Venezuela después de la captura de Maduro, a diferencia de casos como la caída de Stalin o de Hosni Mubarak en Egipto, donde se tiraban las estatuas de los dictadores. Y presentó dudas acerca del futuro de Venezuela: "Yo creo que acá va a haber un proceso complejo, no sé cuánto tiempo va a estar (la vicepresidenta en funciones) Delcy Rodríguez. Creo que acá viene un proceso de democratización y de pacificación y también viene un proceso de de libertad, creo que no es de un día para otro".

La exministra de Seguridad cuestionó la falta de acción de las Naciones Unidas ante los conflictos de escala global. "Han tenido una política totalmente de dejar hacer, de dejar hacery después actuar con tribunales, como ha pasado en tantos conflictos", criticó.

Bullrich volvió a denunciar injerencia de Irán en América latina

Durante la entrevista, Bullrich hizo énfasis en la participación de tropas de Cuba e Irán en el territorio de Venezuela y en la custodia de Nicolás Maduro: "Se vio esto con los 32 cubanos muertos en la incursión de los grupos especiales de Estados Unidos. Tiene fuerzas cubanas, ahí las vimos", remarcó. También alertó sobre la presencia de Irán en Bolivia y otras zonas del continente, y vinculó al gobierno de Maduro con sucesos de violencia en la Argentina y el financiamiento de espacios políticos locales. "Hay algo más peligroso (que Trump) que es la incursión de Irán en América Latina", afirmó. Incluso relacionó esas fuerzas iraníes con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel en la década de 1990.

En otro tramo de la conversación, la senadora rechazó de plano la hipótesis de que el motivo de la operación hubiera sido controlar el petróleo. "No creo en esa teoría: no creo que sea un tema económico", sostuvo, incluso cuando María O'Donnell le señaló que el mismo Trump había dicho explícitamente "el petróleo es nuestro".

Finalmente, Bullrich justificó la demora en la normalización de las instituciones y la convocatoria a elecciones en Venezuela: dijo que un cambio de régimen sin etapas podría derivar en un conflicto civil de escala mayor. "Vamos por los criminales, vamos por los narcocriminales y paramos para ver cómo se arma o cómo se construye un modelo democrático", afirmó. Según su visión, el objetivo del comando militar fue el cese de un posible "baño de sangre". "El tema es en qué mundo queremos vivir. Nosotros queremos vivir en un mundo libre de dictaduras", dijo como justificación a toda intervención militar en territorio extranjero.



