Diosdado Cabello salió a patrullar Caracas con un grupo armado al grito de: "Leales siempre, traidores nunca"

Este lunes por la noche, tras la jura de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela, se escucharon múltiples disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, en Caracas. Videos que circularon en redes sociales mostraron los fogonazos que, según reportes, habrían estado dirigidos contra drones que sobrevolaban la sede del Ejecutivo sin autorización.

Ya durante la madrugada de este martes, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, apareció en la capital venezolana junto a grupos armados en tareas de patrullaje. Las imágenes difundidas lo mostraron escoltado por una veintena de hombres fuertemente armados.

Al grito de “leales siempre, traidores nunca”, Cabello recorrió calles de Caracas en contexto del decreto de conmoción que habilita al gobierno a detener a quienes respalden el ataque de Estados Unidos del pasado sábado durante la madrugada, operación que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Cabello transitó por la parroquia Caricuao y a través de redes sociales ratificó “el compromiso del Gobierno Bolivariano con la defensa integral de la patria y la protección del pueblo, frente a los ataques imperiales que buscan socavar la soberanía y estabilidad de todos los venezolanos”.

La madrugada de este sábado, fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron una operación en Caracas con el objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. El ataque incluyó movimientos de tropas en tierra, apoyo aéreo y la penetración de unidades especiales en la capital venezolana.

La acción militar se desplegó en varios puntos estratégicos de la ciudad y otros estados venezolanos, con combates y enfrentamientos que se extendieron por varias horas.

Nicolás Maduro, este sábado, rodeado de agentes de la DEA tras su captura en Venezula

Al concluir la operación, tanto Maduro como Flores fueron detenidos en su residencia y trasladados bajo custodia de las fuerzas estadounidenses fuera del territorio venezolano, primero hacia instalaciones en Estados Unidos y posteriormente a Nueva York, donde enfrentan cargos federales.

Las autoridades estadounidenses describieron el operativo como una misión destinada a desmantelar las estructuras de narcoterrorismo vinculadas al gobierno venezolano, acusadas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Este lunes, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York), donde enfrentan una serie de cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas.

La audiencia se llevó a cabo ante el juez Alvin K. Hellerstein, magistrado del tribunal federal de Manhattan. Durante la primera comparecencia, tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de los cargos presentados en su contra.

Maduro afirmó en la sala que era “inocente” y que había sido "secuestrado" en Caracas, mientras su defensa argumentó aspectos relacionados con su estatus previo a la detención.

El abogado defensor de Maduro es Barry J. Pollack, un letrado con reconocimiento en causas de alto perfil en Estados Unidos, quien previamente defendió al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en un proceso que culminó con un acuerdo favorable para Assange en 2024.

La ONU en contra del ataque de Estados Unidos a Venezuela

Este martes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela. Advirtió que el ataque que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro “socavó un principio fundamental del derecho internacional”.

“Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, declaró Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Desde el organismo se insistió con que la operación militar de Estados Unidos en Venezuela ha "socavado claramente un principio fundamental del derecho internacional" y que el futuro del país latinoamericano "debe ser determinado exclusivamente por el pueblo venezolano, con pleno respeto a sus derechos humanos, incluido el derecho a la autodeterminación y la soberanía sobre sus vidas y recursos".

“Estados Unidos ha justificado su intervención basándose en el prolongado y atroz historial del gobierno venezolano en materia de derechos humanos, pero la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos no puede lograrse mediante una intervención militar unilateral que viola el derecho internacional", amplió el organismo.

