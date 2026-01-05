Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta: "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes ante el Parlamento de su país ante la ausencia de Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos en una operación militar el sábado 3 de enero por la madrugada.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La Corte Suprema venezolana le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

"Se va a proceder (...) a someter a juramento de ley a la presidenta encargada de la República", anunció el jefe del Legislativo, su hermano Jorge Rodríguez, quien también fue ratificado en su cargo esta mañana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos" , aseguró la mandataria provisional ante la Asamblea Nacional que comenzó un nuevo período legislativo con la mayoría de sus integrantes (256 de los 285 legisladores) pertenecientes al chavismo.

Noticia en desarrollo