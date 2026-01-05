Stornelli pidió iniciar la extradición de Nicolás Maduro a Argentina

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este lunes que se active el procedimiento de extradición de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos, para que el expresidente venezolano sea sometido al proceso que se tramita en Comodoro Py por presuntos delitos de lesa humanidad. La solicitud se enmarca en el expediente CFP N° 2001/2023, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, bajo la dirección del juez Sebastián Ramos.

La iniciativa de Stornelli se suma al pedido presentado por las asociaciones querellantes Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y Fundación de Apoyo para el Desarrollo Democrático (FADD), representadas por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff. Según el fiscal, su planteo responde a la “urgencia en virtud del estado de detención” de Maduro en territorio estadounidense.

Maduro enfrenta en Estados Unidos cargos penales desde 2020, que incluyen conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas de alto calibre y conspiración para su uso. Las imputaciones podrían implicar penas que van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua.

En paralelo, la causa que se tramita en Argentina investiga delitos de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos intervenir sin importar el lugar donde ocurrieron los hechos ni la nacionalidad de las víctimas. Otros altos funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello, militares y agentes de inteligencia, también están imputados en la causa.

La orden de captura internacional contra Maduro fue dictada en septiembre de 2024, tras la decisión de la Cámara Federal porteña de avanzar con la investigación y adoptar medidas cautelares para asegurar la sujeción del imputado al proceso. El expediente incluye informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, que documentan torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales desde 2014, así como testimonios de víctimas.

El procedimiento de extradición se gestionará a través de la vía diplomática, según los tratados vigentes entre Argentina y Estados Unidos, y será la Cancillería la encargada de canalizar el eventual traslado del exmandatario venezolano una vez cumplidas las etapas formales del trámite.

