Andrés Cañizalez: "El 30% de Venezuela sigue siendo chavista"

El periodista venezolano Andrés Cañizalez aseguró que pese al fuerte rechazo a Nicolás Maduro, el chavismo conserva un núcleo duro de apoyo que ronda el 30% de la población. En este sentido, manifestó que la oposición debe "prepararse para unas nuevas elecciones más que centrarse en una discusión sobre la legitimidad de los resultados del 2024" porque la captura del mandatario venezolano abrió una nueva realidad política. “María Corina Machado tendría más chances electorales, pero el chavismo podría retener cuotas de poder”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Andrés Cañizalez es un destacado periodista y politólogo venezolano, reconocido por su labor académica y su activismo en favor de la libertad de expresión. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar y posee maestrías en Ciencia Política y en Historia de Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello. Es director y fundador de Media Análisis, una asociación civil dedicada al estudio y la promoción del periodismo de calidad en Venezuela.

¿Cuál es la situación en este momento en Venezuela?

Hoy lunes amanecimos todavía en silencio. La gente no está hablando de lo que ocurrió, o por lo menos lo habla solo con alguien de mucha confianza. Me comentaba una señora muy temprano que vino a mi casa que en el transporte público todo el mundo guardaba silencio. Cuando ocurrió la extracción de Maduro, la gente estaba siguiendo lo que ocurría en Venezuela, pero no hubo ninguna manifestación ni de júbilo ni de ninguna expresión en las calles para festejar eso. Eso fue muy llamativo y tiene que ver con el nivel de represión y de miedo que hay en Venezuela para manifestarse sobre temas políticos.

Hoy, de alguna manera, se comienza una nueva normalidad, entre comillas. Se observan los negocios abiertos, el transporte público funcionando y la gente movilizándose, no de forma masiva, porque en Venezuela estos días son un feriado informal. Hasta después del Día de Reyes, el 7 de enero, es que en Venezuela en general comienza la actividad luego de las festividades navideñas y de fin de año.

Donald Trump dijo que María Corina Machado no tiene condiciones de gobernar en Venezuela. ¿Cuál es su propia opinión respecto del grado de aceptación que tiene Corina Machado? ¿Cuánto de lo que dice Trump responde a la realidad de Venezuela hoy?

Yo creo que María Corina Machado tiene una importante ascendencia. Es, sin duda, la principal figura opositora. Desde mi lectura, hay una ausencia de respaldo de las Fuerzas Armadas a un gobierno de transición que encabece María Corina Machado. Es decir, las Fuerzas Armadas de Venezuela han tenido dos momentos importantes para torcer una decisión y manifestar un respaldo a María Corina Machado.

Primero fue en las elecciones. En Venezuela, las actas electorales no solamente son recopiladas por los actores políticos, sino también por los militares. Hay una sala de conteo en el estamento militar donde los militares vieron los resultados y hay una cantidad de videos de militares de muy bajo rango celebrando la victoria de María Corina Machado. Pero en los altos niveles, ella no logra quebrar esa estructura que favorece la permanencia del chavismo. Un segundo momento lo hemos visto ahora, donde las Fuerzas Armadas también tuvieron que tomar una decisión y se han inclinado por la continuidad de un madurismo sin Maduro.

Creo que lo que dijo el presidente Trump es obviamente su percepción. Sin embargo, lo que dicen las encuestas en Venezuela es que alrededor de la mitad de la población considera que María Corina Machado es la principal figura política en Venezuela. Es muy reconocida y ha venido preparándose para llevar las riendas del poder. Pero en la dinámica venezolana, donde las Fuerzas Armadas son una estructura importante de poder político, en los altos niveles las Fuerzas Armadas no se acepta a María Corina Machado. Yo creo que Estados Unidos se ha topado con esa realidad.

¿Cómo imagina usted que evolucionaría? ¿Se harían unas nuevas elecciones? ¿No se aceptan las elecciones de 2024 como válidas y, por lo tanto, se va a haber una nueva votación? ¿La candidata sería María Corina Machado o el presidente que fue electo desde el punto de vista de la oposición en 2024?

La estrategia que debería seguir Machado y la oposición hoy en Venezuela debería ser, más que centrarse en reivindicar lo que ocurrió en el 2024, centrarse en permitir que Machado sea candidata en unas futuras elecciones. Eso sería mucho más factible de negociar con los distintos actores políticos. De hecho, por ejemplo, Brasil, Colombia y países que no se caracterizan por haber cuestionado al chavismo históricamente, están de acuerdo en que haya nuevas elecciones. Yo creo que, por lo que dice el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también es algo que Estados Unidos está manejando.

Desde mi punto de vista, la estrategia opositora debería ser prepararse para unas nuevas elecciones más que centrarse en una discusión sobre la legitimidad de los resultados del 2024 y pensar políticamente que hay una nueva realidad. La salida de Maduro, la forma en que ocurrió, la designación y el aval que tiene Delcy Rodríguez hoy de Estados Unidos constituyen una nueva realidad política en Venezuela. A la vuelta de un tiempo, porque no logro verlo ahora con claridad de cuánto tiempo, me imaginaría una elección con dos candidatas mujeres: Delcy Rodríguez y María Corina Machado.

¿Ese timing tiene que ver con el fracaso que Estados Unidos tuvo en experiencias similares a la extracción de un líder, como en Irak con Saddam Hussein como las que tuvo en Libia con Muammar Gaddafi? Se generó un vacío de poder y un desorden la idea de los Estados Unidos es que haya una transición en la que siga gobernando el chavismo para que no se produzca ese vacío de poder. ¿Esa sería la conjetura?

Coincido con que esa es la lectura. Es decir, dada la negativa del alto mando militar, que es el factor de poder hoy en Venezuela, a María Corina Machado y a Edmundo González, ese alto mando militar es un factor de estabilidad. Simbólicamente, fue un mensaje muy importante ver al ministro de la Defensa rodeado de generales de muy alto nivel, diciendo que ellos son la garantía de gobernabilidad para Delcy Rodríguez. Lo dijo textualmente. Ese es el factor que Estados Unidos, por distintas vías, no ha logrado quebrar.

Hoy el discurso del mundo civil del chavismo, por lo menos lo que expresa Delcy Rodríguez, es disposición al diálogo y cooperación con Estados Unidos, pero hay una resistencia en particular con María Corina Machado que impide que pueda haber algún tipo de negociación en este momento. Lo que imagino a futuro es que parte de lo que querrá el chavismo es tener garantías de no persecución, y el discurso de Machado en muchos momentos no es explícito en darle lo que se suele llamar un puente de plata a quienes ocupan hoy el poder, con unas garantías para que dejen el poder. Nadie va a dejar el poder con la amenaza de que lo espera el tribunal de La Haya que lo espera una cárcel. Eso es parte del dilema que tenemos hoy en Venezuela.

Me viene a la memoria la misma situación en la Argentina, con la salida de la dictadura militar. Triunfó el partido que no le garantizó la impunidad al gobierno anterior. Mientras que en la mayoría de las dictaduras latinoamericanas y sudamericanas militares sí se le garantizó el puente de plata. En el caso de Venezuela, el tiempo necesario es para negociar esa impunidad posterior de parte del régimen. Además, si se consideran ilegales las elecciones del 2024, todos los actuales funcionarios serían penalmente perseguibles, mientras que si se llaman a elecciones anticipadas aceptando al actual gobierno como legítimo, esa responsabilidad penal desaparece.

Esas son las discusiones que va a haber en los próximos meses en Venezuela. Si se da por sentada la elección del 2024, la actual Asamblea Nacional no sería válida, que fue electa después, bajo las mismas reglas, con el mismo CNE. Hay una necesidad, especialmente de actores de la oposición, de ver la crisis venezolana con un cierto nivel de pragmatismo, con una mirada política más que con un discurso moral o con un discurso de lo que es legítimo.

Lo que ha ocurrido está fuera del derecho, pero es la realidad política. Y ante esa realidad política, yo creo que los actores políticos venezolanos de oposición tienen que pensar cómo proyectan en el corto plazo. Imagínese usted que María Corina Machado siga fuera del país y que el chavismo diga: “¿Quieren elecciones? Vamos a hacerla”, y que las monte muy rápidamente. De esas manera, la oposición quedaría entrampada en la discusión de qué va a hacer, de que lo que le corresponde es que se reconozca la de julio del 2024. El chavismo tiene la sartén agarrada por el mango.

Si se reconocieran las elecciones de 2024, durante cierto tiempo habría un vacío de poder. Por lo tanto, la única forma de que no haya un caos es producir un proceso de transición, y ese proceso requiere un tiempo en el que continúe gobernando el actual sistema hasta que lo entregue de manera pacífica. En esa forma pacífica nuevas elecciones imagina que va a haber dos candidatas mujeres. ¿Cuál sería el resultado en ese caso?

María Corina Machado tendría más chances electorales, sin duda alguna, pero el chavismo lograría mantener cuotas de poder. ¿Por qué? Porque el gran rechazo era contra la figura de Maduro. Es decir, hay una identidad chavista, según miden las encuestas, de un 30 % de la población, pero ese 30 % estaba dividido prácticamente en partes iguales entre los chavistas críticos de Maduro, que querían también que Maduro se vaya. Entonces, una figura como Delcy Rodríguez, u otra que no esté tan quemada en la discusión pública, puede renuclear a ese chavismo. Entonces, si el punto de arranque del chavismo, según lo que dicen las encuestas, es 30 %, eso es un capital político importante en cualquier escenario.

Si además van a manejar los recursos del Estado, si además van a tener un período para maquillar o hacer algún tipo de acción de la gestión económica que brinde cierto alivio a la sociedad, que es algo a lo que yo creo que esta señora, la presidenta, se va a enfocar, dada su experiencia, pues podríamos tener un escenario más reñido que si se hicieran unas elecciones con Maduro. Probablemente el chavismo va a perder en unas elecciones, pero creo que la derrota sería más suave con este escenario sin Maduro.

Sin embargo, Trump muy pocas veces habla de la democracia en Venezuela. El riesgo de todo esto y el gran riesgo que corre Estados Unidos es que esta presidencia interina le sea beneficiosa a Estados Unidos en términos de garantizarle una tranquilidad, aliviar ciertos temas de derechos humanos y además permitir una llegada importante de inversión petrolera estadounidense. Entonces, para mí el gran riesgo es que Delcy Rodríguez haga un gobierno medianamente decente, facilite las relaciones con Estados Unidos y Venezuela deje de ser un problema para la Casa Blanca. Por tanto, ya no habrá tanto apuro y presión en realizar unas nuevas elecciones.

