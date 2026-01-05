Donald Trump pidió "acceso total" al petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó durante la noche del domingo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que conceda al país norteamericano un "acceso total", especialmente a los recursos petroleros del país sudamericano.

"Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país", sostuvo Trump en diálogo con los periodistas a bordo del Air Force One, poco después de la operación militar que permitió la captura de Nicolás Maduro.

Trump lo amenazó y Gustavo Petro respondió: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según un informe de Xinhua al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Trump afirmó que no había hablado directamente con Rodríguez, pero que lo haría "en el momento adecuado".

Rodríguez, vicepresidenta bajo el mandato del dictador venezolano, asumió el cargo de presidenta encargada después de que Maduro fue sacado por la fuerza de Venezuela. En paralelo, el presidente norteamericano aseguró que Estados Unidos estaba "a cargo" de Venezuela y que estaba "tratando con las personas que acababan de tomar posesión".

"No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida", aseveró el presidente estadounidense ante las reiteradas consultas. "Significa que nosotros estamos a cargo. Nosotros estamos a cargo", remarcó.

"Ella enfrentará una situación probablemente peor que la de Maduro, porque, ya sabe, Maduro se rindió de inmediato", añadió luego Trump, reiterando comentarios previos que había realizado en una entrevista telefónica con The Atlantic, donde advirtió las consecuencias que caerían sobre Rodríguez si no "hacía lo correcto".

Durante la mañana del sábado, horas después de la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos dijo que su secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con la funcionaria ahora encargada de Venezuela y aseguró que la Casa Blanca estaba trabajando con ella.

"Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande", afirmó el mandatario norteamericano ante la prensa, recordando que Rodríguez había sido "designada por Maduro".

Trump lanzó una dura advertencia a Delcy Rodríguez y condicionó la transición en Venezuela

En paralelo, la mandataria interina de Venezuela exigió la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, a través de una sesión del Consejo de Defensa Nacional que fue transmitida por el canal estatal VTV, asegurando que Maduro es "el único presidente de Venezuela".

Desde su lugar, Rodríguez reclamó que la integridad territorial de Venezuela había sido "salvajemente atacada" durante los ataques estadounidenses contra Caracas y otras zonas del país que se llevaron a cabo para concretar la operación militar que derivó en la captura del dictador venezolano.

AS/fl