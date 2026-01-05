La salida de Nicolás Maduro de Venezuela a manos del gobierno norteamericano tuvo un impacto inmediato en los activos financieros de Venezuela. Los bonos soberanos y de la petrolera estatal, que se encuentran en default desde 2017, registraron un fuerte rebote en los mercados internacionales impulsados por apuestas especulativas a un cambio político.

Tal como señala el analista de mercados Ignacio Morales de WIse Capital, "la detención de Nicolás Maduro colocó a Venezuela en el centro de la escena internacional y abrió interrogantes sobre la reacción de los activos financieros en un contexto de dólar débil e inestabilidad geopolítica. Los bonos venezolanos en default habían comenzado a anticipar el desenlace político".

Expertos mandatados por la ONU critican la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela

En efecto, el viernes pasado, antes de la intervención ejecutada por Estados Unidos durante el fin de semana, los títulos venezolanos cerraron en torno a los u$s32 centavos por dólar de valor nominal. Este lunes, en cambio, llegaron a cotizar por encima de los u$s40, lo que implica una suba superior al 25% en apenas dos ruedas, según operadores del mercado.

Venezuela cayó en cesación de pagos a fines de 2017, cuando dejó de cumplir con los vencimientos de bonos internacionales emitidos tanto por el Estado como por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde entonces, el país permanece excluido de los mercados internacionales de crédito, en un contexto de sanciones financieras, colapso productivo y deterioro institucional.

A lo largo de estos años, a la deuda original se sumaron intereses impagos, penalidades contractuales y reclamos legales vinculados a expropiaciones, lo que elevó significativamente el volumen de los pasivos externos, muy por encima del valor nominal inicial de los bonos en circulación.

El factor político y las apuestas especulativas

El reciente salto en los precios se explica, en gran parte, por expectativas de un giro político tras la caída de Maduro y por la posibilidad —aún incierta— de una futura normalización institucional que habilite negociaciones de deuda. En ese marco, los bonos venezolanos volvieron a captar la atención de fondos especializados en activos en distress, con un perfil altamente especulativo.

La deuda venezolana también estuvo influida por el cambio de clima político en Estados Unidos desde la asunción de Donald Trump en enero de 2025, período en el que se intensificaron las apuestas de mercado ante la posibilidad de redefiniciones geopolíticas en la región.

El precio del petróleo retrocede luego de la intervención de EE.UU en Venezuela: qué puede pasar con el crudo

En una síntesis de la situación, Ignacio Morales, recordó que "Aunque el escenario de normalización financiera todavía luce lejano, el mercado comenzó a descontar un giro político. La tensión geopolítica también puso el foco sobre los activos de cobertura. Los metales preciosos aparecen como uno de los principales refugios en un escenario donde el dólar repunta temporalmente después de una baja sostenida en diciembre, a la espera de datos sobre empleo sobre el final de la semana. Si bien el crudo venezolano tiene un peso limitado en el mercado global, un eventual endurecimiento de sanciones podría generar subas moderadas y transitorias en el Brent y el WTI. En paralelo, las acciones vinculadas al sector Defensa y a los metales suelen captar mayor demanda en contextos de conflicto", señaló el CIO de Wise Capital.

Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips también suben en Wall Street

Por otra parte, según informa AFP, también los gigantes petroleros estadounidenses se dispararon en Wall Street a primera hora de este lunes después 5 de enero, luego de que Estados Unidos depusiera al líder venezolano mientras los mercados abrían una racha de negociación posterior a la temporada navideña antes de los datos clave de empleo.



Tanto Chevron como ConocoPhillips subieron más de un cuatro por ciento en la apertura de las operaciones, mientras que ExxonMobil subió un 2,1 por ciento.

Las subidas ayudaron a impulsar los principales índices, con el Dow Jones Industrial Average subiendo un 1,1 por ciento hasta 48.903,76.

El S&P 500, de base general, subió un 0,6 por ciento hasta 6.895,94, mientras que el índice Nasdaq Composite, rico en tecnología, también avanzó un 0,6 por ciento hasta 23.381,70.

El repunte de las acciones petroleras estadounidenses contrastó con los precios del crudo, que no se movieron significativamente. Los analistas afirmaron a AFP que el aumento del volumen de petróleo proveniente de Venezuela debido a las inversiones estadounidenses prometidas por el presidente Donald Trump probablemente tardaría años en aparecer en el mercado.

Trump dijo que, tras el ataque militar a Venezuela y la detención de su presidente Nicolás Maduro, las empresas estadounidenses "entrarán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura tan deteriorada."

Los dramáticos acontecimientos del fin de semana no afectaron significativamente a los mercados financieros, donde los operadores siguen obsesionados con los datos económicos y los comunicados de política de la Reserva Federal.

"Normalmente, Wall Street no responde mucho a los enfrentamientos militares, especialmente a una escala tan pequeña como esta, que probablemente no tendrá un impacto en la economía global", dijo a AFP Sam Stovall de CFRA Research.

"La gente está volviendo de puntillas a las acciones y esperando a ver qué pasa con la Reserva Federal, así como con los beneficios corporativos", aseguró Stovall.

